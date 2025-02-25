紅磡墮石屎毀車｜路政：半年檢查一次　去年10月未發現有石屎剝落

今午（25日）有Tesla私家車在紅磡海底隧道往香港方向行駛途中，遭逾1呎長的石屎擊中損毀，事件中幸無人受傷。路政署回覆《香港01》查詢時表示，有委聘定期合約承建商每6個月為隧道進行一次定期，最近在2024年10月進行檢查中，專業工程師並未發現紅隧有混凝土剝落的徵狀。署方已安排專業工程師盡快詳細檢查紅隧兩邊入口的橫樑，並會按最新的檢查結果，安排承建商加緊在夜間維修時段進行所需的維修工程。



Tesla車頭損毀。（翁鈺輝攝）

路政署表示，於今午約1時接報，一輛私家車於紅隧往港島方向行駛途中，遭一塊混凝土意外擊中，隧道往港島方向管道快線一度要臨時封閉以便清理。署方隨即派員到現場視察，經初步檢查，發現紅隧九龍入口快線其中一條橫樑的保護塗層及混凝土剝落，體積約長25厘米、闊35厘米、厚4厘米。橫樑整體結構安全未有受到影響，其他位置亦沒有潛在保護塗層及混凝土剝落的跡象。紅隧往港島方向管道的快線遂於下午約2時半重開。

警方向車主黃女士了解事件。（翁鈺輝攝）

該署強調，十分重視駕駛人士的安全，有委聘定期合約承建商每6個月為隧道進行一次定期檢查，包括安排專業工程師檢查紅隧橫樑。最近在2024年10月進行檢查中，專業工程師並未發現紅隧有混凝土剝落的徵狀。

針對是次事件，路政署已安排定期合約承建商的專業工程師盡快詳細檢查紅隧兩邊入口的橫樑，以防同類事件發生。該署指會按最新的檢查結果，安排承建商加緊在夜間維修時段進行所需的維修工程。

車主黃女士指駕駛該車約10年，以往從未發生過類似事件。（翁鈺輝攝）

至於Tesla私家車被擊毀的賠償問題，路政署表示，一般而言，該署若接獲公眾因道路設施欠妥導致財物損失或身體受傷而提出申索，會按既定程序交由承建商就個案責任事宜進行調查，並在完成調查後盡快通知申索人有關結果，及按需要就補償作出安排。

警方在今午1時06分接報，一輛私家車於紅磡海底隧道往香港方向行駛途中，突然遭一塊石屎擊中。現場消息指，當時Tesla在快線行駛期間，遭逾1呎長的石屎擊毀車頭。車主黃女士表示，有意透過民事索償。