警方首破電子儀器駁車上電腦偷車案　拘情侶起回5車

一對情侶針對毋須使用車匙「撻車」的車輛，用電子儀器啟動車輛偷走。警方新界北警區採取拘捕行動，共起獲5部失車，相信涉及15宗涉及偷車的罪案。



警方新界北總區重案組第一隊總督察歐陽德指出，留意到過去一年區內某些嚴重刑事案件均涉及偷車，尤其是私家車，包括利用掛假牌的車輛做毒品快餐車或與三合會相關的行動車輛，特別是過去3個月偷車的數字有所上升。警方因此進行針對性調查，以遏止相關罪行。

警方展示檢獲的證物，包括用作偷車的工具。（警方圖片）

警方根據失車報告及情報分析，掌握目標人物的資料、其匿藏地點及存放失車的地點，本周一（24日）探員發現目標人士在八鄉錦田駕駛一輛掛上假牌的白色私家車，乘客座位的玻璃是損毀的，於是採取拘捕行動，於下午2時，趁他與女友登上私家車之際埋伏的警員上前截停，經調查證實車輛於早一日（23日）在牛頭角區報失，隨即以偷車及行使虛假文書拘捕該男子，在車上搜出偷車工具，包括鎚仔、螺絲批及電子儀器。

歹徒是利用硬物打爆車窗，由內開車門進入，再用電子儀器接駁行車電腦，在毋須撬匙膽的情況下啟動車輛。

警方展示檢獲的證物，包括用作偷車的工具。（警方圖片）

警方新界北總區重案組第一隊總督察歐陽德。（警方圖片）

警方隨後在八鄉、牛頭角尋獲4部失車，偵破14宗與失車相關的案件。換言之，今次共偵破15宗分別在元朗、天水圍，上水、落馬洲、牛頭角相關的案件，案發為去年8月至今年2月，共計15架失車，總值約90萬元，15架失車中起獲5架車，包括1架電單車和4架私家車。

被捕兩人均為本地人，情侶關係。其中姓李男子37歲，無業，有三合會背景；姓李女子30歲報稱做侍應。李男涉嫌偷車及行使虛假文件被落案，明天（27日）在粉嶺裁判法院提堂。

警方相信歹徒專吼毋須車匙「撻車」的車輛，用電子儀器直接連接車上電腦啟動。而歹徒偷車的目的是轉售圖利，至於有否涉及其他罪行，則有待進一步調查。

警方呼籲，盜竊罪最高可判監禁10年，因應案情，警方會向法庭申請加刑。而車主亦要妥善保護車輛，包括泊車於設有閉路電視或保安員的停車場，為車輛安裝防盜及追蹤裝置。