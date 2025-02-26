無業婦以假「大牛」購物被捕　揭用非洲國家舊鈔印「港幣伍佰圓」

撰文：黃偉民
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警方於今年1月21日至2月23日接報，有油麻地及尖沙咀的超級巿場收到偽鈔。警方隨即翻看閉路電視， 鎖定疑犯為一名39歲姓翁的無業女子，並於昨日（25日）採取拘捕行動。

油尖警區刑事調查第一隊督察蘇倩怡稱，警方相信疑犯涉及共3宗案件，犯案時均以500元鈔票購買小商品，透過找贖行使偽鈔。其中兩張偽鈔是由真鈔打印出來，另一張是非洲國家的舊外幣打印出來，即以一張相信是真鈔但價值低的舊外幣，直接在上面打印「港幣伍佰圓」等字眼而成。根據警方展示的證物，該外幣舊鈔疑為莫桑比克在葡萄牙殖民地時期、由大西洋銀行發的500元埃斯庫多。

疑犯目前被扣留調查，明天（27日）在九龍城裁判法院提堂。

兩張偽鈔由真鈔打印出來，另一張是非洲國家的舊外幣上打印「港幣伍佰圓」。（黃偉民攝）

警方呼籲巿民，接收或找贖大額鈔票時要檢查其防偽特徵，案中的偽鈔製作粗糙，單憑肉眼已經可以辦別。巿民可以觀察鈔票的保安線、用手觸摸其凹凸感或是否有脫色。

不法之徒會在人多繁忙時段行使偽鈔，又或是昏暗的環境，例如夜更的士司機的找贖。

警方提醒市民，製造、保管、控制或行使偽鈔屬嚴重刑事罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪最高可被監禁14年。市民如果收到偽鈔，應立即交給警方或銀行處理，切勿心存僥倖試圖再次使用，否則有可能會墮入法網，因小失大，後悔莫及。

一張是外幣打印出來。（黃偉民攝）
兩張偽鈔是由真鈔打印出來。（黃偉民攝）
油麻地分區特遣隊指揮官督察曾憲鏘及油尖警區刑事調查第一隊督察蘇倩怡。（黃偉民攝）
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