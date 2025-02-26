無業婦以假「大牛」購物被捕　揭用非洲國家舊鈔印「港幣伍佰圓」

警方於今年1月21日至2月23日接報，有油麻地及尖沙咀的超級巿場收到偽鈔。警方隨即翻看閉路電視， 鎖定疑犯為一名39歲姓翁的無業女子，並於昨日（25日）採取拘捕行動。



油尖警區刑事調查第一隊督察蘇倩怡稱，警方相信疑犯涉及共3宗案件，犯案時均以500元鈔票購買小商品，透過找贖行使偽鈔。其中兩張偽鈔是由真鈔打印出來，另一張是非洲國家的舊外幣打印出來，即以一張相信是真鈔但價值低的舊外幣，直接在上面打印「港幣伍佰圓」等字眼而成。根據警方展示的證物，該外幣舊鈔疑為莫桑比克在葡萄牙殖民地時期、由大西洋銀行發的500元埃斯庫多。

疑犯目前被扣留調查，明天（27日）在九龍城裁判法院提堂。

兩張偽鈔由真鈔打印出來，另一張是非洲國家的舊外幣上打印「港幣伍佰圓」。（黃偉民攝）

警方呼籲巿民，接收或找贖大額鈔票時要檢查其防偽特徵，案中的偽鈔製作粗糙，單憑肉眼已經可以辦別。巿民可以觀察鈔票的保安線、用手觸摸其凹凸感或是否有脫色。

不法之徒會在人多繁忙時段行使偽鈔，又或是昏暗的環境，例如夜更的士司機的找贖。

警方提醒市民，製造、保管、控制或行使偽鈔屬嚴重刑事罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪最高可被監禁14年。市民如果收到偽鈔，應立即交給警方或銀行處理，切勿心存僥倖試圖再次使用，否則有可能會墮入法網，因小失大，後悔莫及。

一張是外幣打印出來。（黃偉民攝）

兩張偽鈔是由真鈔打印出來。（黃偉民攝）