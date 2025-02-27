有片｜元朗公路7車相撞1死6傷　冷藏貨車司機重傷身亡

今日（27日）早上7時24分，元朗公路近十八鄉交匯處發生7車連環相撞意外，涉及4部私家車、2部輕型貨車及1部中型貨車。其中冷藏輕型貨車司機被困，昏迷不醒，稍後由救援人員救出，滿面鮮血送往博愛醫院搶救，但告不治；另有6人受傷送院。



警方稱，傷者包括3男2女及一名男童，全部送博愛醫院治理。

從讀者提供影片可見，全部涉事車輛停在快線，均為頭尾相撞，包括私家車、泥頭車及密斗貨車等。其中一輛白色私家車的車頭，插進冷藏貨車車尾，而冷藏貨車則撞向前方泥頭車，車頭變形盡毀，兩車之間冒出白煙。

冷藏貨車司機獲救時滿面鮮血昏迷不醒。

涉事冷藏貨車車頭毀爛不堪，軚盤位置染血。（蔡正邦攝）

大批消防員趕至拯救，用工具撬開冷藏貨車的車頭，耗時近一個鐘始救出司機，他滿面鮮血，昏迷不醒，送院搶救後不治。

涉事排最前的私家車司機稱，當時沿元朗公路快線行駛，前面有巴士突然收慢，他因應情況減速：「我係頭車，前面有架巴士收慢，我咪收慢囉！」不料停車及打「死火燈」之際「後面就隊埋嚟」。由於其車沒有撞到前面巴士，該巴士駛離現場。

消防員救出傷者。

涉事貨車的行車速度儀，停在時速80公里位置。

意外中共有6人送院。

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十八鄉交匯處往元朗方向發生7車連環相撞，1人昏迷被困。（網上圖片）

警方到場調查。（讀者Eric提供）

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運輸署宣佈，因交通意外，元朗公路（往上水方向）近十八鄉交匯處的全線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路；市民請留意九巴及新大嶼山巴士途經元朗公路（往上水方向）的服務會受影響，請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵。