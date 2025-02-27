有片｜元朗公路7車相撞1死7傷　冷藏貨車司機重傷身亡

今日（27日）早上7時24分，元朗公路近十八鄉交匯處發生7車連環相撞意外，涉及4部私家車、2部輕型貨車及1部中型貨車。其中冷藏輕型貨車司機被困，昏迷不醒，稍後由救援人員救出，滿面鮮血送往博愛醫院搶救，但告不治；另有7人受傷送院。警方稱，傷者包括4男3女，均清醒送博愛醫院治理。



從讀者提供影片可見，全部涉事車輛停在快線，均為頭尾相撞，包括私家車、泥頭車及密斗貨車等。其中一輛白色私家車的車頭，插進冷藏貨車車尾，而冷藏貨車則撞向前方泥頭車，車頭變形盡毀，兩車之間冒出白煙。

冷藏貨車司機獲救時滿面鮮血昏迷不醒。

涉事冷藏貨車車頭毀爛不堪，軚盤位置染血。（蔡正邦攝）

大批消防員趕至拯救，用工具撬開冷藏貨車的車頭，耗時近一個鐘始救出司機，他滿面鮮血，昏迷不醒，救護員即場為他進行心外壓急救，惟送院後證實不治。

涉事排最前的私家車司機稱，當時沿元朗公路快線行駛，前面有巴士突然收慢，他因應情況減速：「我係頭車，前面有架巴士收慢，我咪收慢囉！」不料停車及打「死火燈」之際「後面就隊埋嚟」。由於其車沒有撞到前面巴士，該巴士駛離現場。

據了解，涉事貨車司機49歲，與太太育有一子一女，兒子正就讀中學，女兒則就讀小學，由於太太要照顧子女，並無返工，故死者是家中經濟支柱。

消防員救出傷者。

警方表示，上午7時24分，一名49歲男子駕駛一輛私家車沿元朗公路往上水方向行駛。當駛至近十八鄉交匯處時，該私家車司機因應交通情況收慢及停下車輛，惟後方三輛私家車、兩輛輕型貨車及一輛重型貨車懷疑收掣不及、連環相撞。

另一名49歲男司機駕駛的輕型貨車撞向該輛重型貨車車尾。該名輕型貨車司機被困車內，其後被消防員救出。他全身多處嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於上午8時34分被證實死亡。意外中，另外3名司機及4名乘客受傷，他們為年齡介乎14至60歲的4男3女，均清醒被送往博愛醫院治理。

涉事貨車的行車速度儀，停在時速80公里位置。

新界北總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

意外中共有6人送院。

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十八鄉交匯處往元朗方向發生7車連環相撞，1人昏迷被困。（網上圖片）

警方到場調查。（讀者Eric提供）

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