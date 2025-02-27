黑幫空運私煙藏葵涌酒店房後分銷　警方拘兩男檢$170萬貨

葵青警區昨日 （26日）在葵涌一酒店房間，搗破一個相信已運作一個月，由黑幫經營的私煙儲存倉。集團從外地空運未完稅香煙入境，並將其存放於房內，再用私家車將私煙銷售給客戶。行動中，警方以涉嫌處理及管有應課稅貨品拘捕兩名男子，分別一名35歲本地男及一名37歲內地男。



葵青警區搗破一個由黑幫經營的私煙倉庫。（資料圖片）

葵青警區人員昨日（26日）根據線報，在葵涌一酒店截查一名形跡可疑的男子。經初步調查後，人員在他身上及酒店房間內共檢獲約48萬支未完稅香煙、約63萬元現金及包裝工具。私煙市值約170萬元，應課稅值約150萬元。

該名37歲內地男子涉嫌處理及管有應課稅貨品被捕。人員其後在沙田拘捕一名35歲本地男子，亦涉嫌處理及管有應課稅貨品，懷疑他協助運銷私煙。兩個被捕男子現正被扣留調查。

經調查後，警方相信該私煙儲存倉是由一個活躍於區內的三合會操控，已運作了約一個月，從外地空運未完稅香煙入香港，並將其存放於酒店房間內，再用私家車將私煙銷售給客戶。

葵青警區一直與區內酒店及工商廈保持緊密的合作關係，透過「葵盾計劃」的情報網絡，收集區內的罪案情報，以防止及偵破各類罪案。警方呼籲，根據香港法例第109章《應課稅品條例》，任何人管有、控制或處理未完稅香煙，均屬違法，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬及監禁兩年，市民切勿以身試法。