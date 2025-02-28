警多區打擊駕駛電動可移動工具　41人被捕　包括8名外賣員

警方表示，新界南總區交通部聯同各警區連續2日（26日及27日）在荃灣、葵青、沙田及大嶼山，展開代號「朝陽」的執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具，包括電動滑板、電動滑板車、電動單輪車、電動單車及電動三輪車，以及單車違例事項。



警員共檢獲41部電動可移動工具，包括20部電動單車、18部電動滑板車、1部電動滑板、1部電動單輪車及1部電動三輪車。（警方提供）

行動中，警員共拘捕41人，包括36男5女，年齡介乎17歲至77歲，他們涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪。所有被捕人現正被扣留調查，4月中旬向警方報到。

警員共檢獲41部電動可移動工具，包括20部電動單車、18部電動滑板車、1部電動滑板、1部電動單輪車及1部電動三輪車。（警方提供）

警員共檢獲41部電動可移動工具，包括20部電動單車、18部電動滑板車、1部電動滑板、1部電動單輪車及1部電動三輪車。

據了解，其中8名被捕男子涉嫌使用電動可移動工具送外賣，年齡介乎34歲至55歲。

此外， 警員亦向95名違規使用單車人士發出傳票，違例事項包括沒有遵守交通燈號或交通標誌及不小心騎單車等。

警員共檢獲41部電動可移動工具，包括20部電動單車、18部電動滑板車、1部電動滑板、1部電動單輪車及1部電動三輪車。（警方提供）

警員共檢獲41部電動可移動工具，包括20部電動單車、18部電動滑板車、1部電動滑板、1部電動單輪車及1部電動三輪車。（警方提供）

警方提醒市民，任何人切勿使用任何未經運輸署發牌的電動車，否則可能違反《道路交通條例》第374章及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。

警方表示，有關執法行動會不定期在各警區進行，呼籲市民切勿以身試法，以及遵守其他交通規則。