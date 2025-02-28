葵涌道3車相撞　私家車冒煙　一司機疑涉酒後駕駛被警帶走

葵涌道先後發生兩宗交通意外，今日（28日）凌晨時份一輛私家車沿葵涌道往九龍方向行駛，途至荔景邨對開一個彎位撞欄，反彈路中，最終在慢線停下。至早上7時許，同一位置再發生3車相撞，有私家車冒煙，其中一名女司機在現場接受酒精呼氣測試，錄得度數但未有超標，被警員帶署調查。



葵涌道往九龍方向近荔景邨3車相撞，有私家車冒煙，消防派出一條喉及一隊煙帽隊到場。（Bosco Chu）

今日（28日）上午7時19分，葵涌道往九龍方向近荔景邨3車相撞，有私家車冒煙，消防派出一條喉及一隊煙帽隊到場。電動車司機報案稱座駕死火冒煙，其後被豐田私家車撞到。後來一架白色私家車駛至，釀成3車相撞意外。白色私家車女司機在現場接受酒精呼氣測試，錄得度數但未有超標，被警員帶署調查。

運輸署宣佈因交通意外，葵涌道往九龍方向近荔景港鐵站的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通擠塞。

九巴及龍運公布特別交通消息，受荃灣路往九龍方向近荔景交通意外影響，附近一帶交通嚴重擠塞，九巴及龍運途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466、龍運顧客服務熱線2261-2791，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

早上葵涌道荔景邨發生3車相撞意外，有私家車冒煙。（Katie Cheung圖片）

葵涌道凌晨私家車「打波子機」橫越4線



私家車撞向左邊欄杆始停下，車頭盡毀。(車cam L（香港群組）/李好醒)

今日凌晨近1時，一輛私家車沿葵涌道往九龍方向行駛，途至荔景邨對開一個彎位失控，先撞右邊欄杆，繼而反彈出路中，有如「打波子機」般橫越4條行車線，最後撞左邊欄杆始停下。

私家車車頭嚴重損毀，司機一度被困，由救援人員救出，受輕傷送院治理。警方正調查車禍起因。

私家車撞向左邊欄杆始停下，車頭盡毀。(車cam L（香港群組）/李好醒)