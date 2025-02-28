跨部門演習動員200人模擬應對嚴重意外　為醫管局支援中心作準備

大嶼山警區1月26日聯同新界南交通部、新界南衝鋒隊、消防處、醫院管理局及運輸署，在位於東涌的醫院管理局支援服務中心舉行代號為「速進」（SWIFTENTRY）的跨部門演習，為日後醫院管理局支援服務中心的運作作準備。



警方聯同消防處、醫院管理局及運輸署位於東涌的醫院管理局進行跨部門演習。（警方提供）

是次演習共有近200名人員參與，旨在強化人員的專業知識及提升在處理緊急事故時的應變能力，同時加強各政府部門及機構之間的協調與溝通。

演習共有近200名人員參與。（警方提供）

演習首先模擬北大嶼山公路發生一宗嚴重的交通意外，導致來回行車線全部封閉。由於交通中斷，醫院管理局支援服務中心的物資運送車輛無法按原定路線將物資送往其他聯網醫院。

警方迅速到場，其後，由交通部人員協助管理交通改道，確保運送物資的車輛能夠順利離開東涌並把物資運送至目的地。

隨後，演習模擬一名擅進者闖入醫院管理局支援服務中心，破壞設施並縱火。警方接報後立即趕赴現場，成功制服疑犯，並協助疏散受影響人士至安全地點。同時，東涌消防局人員迅速到場展開滅火及救援工作。

現場亦設立了由警方、消防處及其他相關人員組成的指揮站，統籌各項任務，確保演習順利進行。

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此次演習有效測試及提升各單位的指揮及協調能力，增強人員在處理緊急事故時的專業知識，而且進一步強化部門間的協作與溝通，為未來應對類似緊急情況奠定良好基礎。

警方表示，為確保對緊急事故的高效應對，將定期進行類似演練，以完善各項應變計劃。