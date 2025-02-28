3藥房涉賣冒牌黃道益、安宫牛黃丸等　比正價平兩成吸客　4人被捕

海關接獲舉報指有藥房賣冒牌藥，日前突擊搜查佐敦、銅鑼灣及大埔3間藥房，檢獲共1.4萬件冒牌藥，包括巿民熟悉的黃道益活絡油及安宫牛黃丸等，拘捕4名負責人及職員。海關指冒牌藥比正價便宜約兩成，但防偽特徵粗疏，巿民謹慎選購即可分辨。



海關檢獲冒牌藥，包括黃道益活絡油和安宮牛黃丸。（黃偉民攝）

海關接巿民舉報 突擊搜查3間藥房

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊稱，海關於2月中下旬接獲舉報，指有店舖售賣冒牌藥物，經深入調查及商標持有人的協助下，於2月13日至27日突擊搜查佐敦、銅鑼及大埔3間藥店，檢獲超過14,000件冒牌藥物，包括冒牌中成藥，總值85萬港元。在衛生署人員配合下，海關人員在佐敦一藥店檢獲一批未獲衞生署發出的許可證或牌照的受管制藥物。

行動中拘捕4名男子，年齡介乎31至48歲，包括一名負責人及3名店員，涉嫌違反《商品說明條例》及《藥劑業及毒藥條例》，現正保釋候查；案件仍在調查中，不排除再有涉案人士被捕。

吳指出，涉事3間藥房規模較小，屬個體經營，彼此並無業務關聯，目標顧客是區內居民為主。海關提醒，服用品質無保證的藥物，有機會危害健康，海關已安排將部分樣本送交政府化驗所，檢測是否含有重金屬等有害物質。

冒牌藥物防偽特徵粗疏

吳稱，檢獲的冒牌藥物，防偽特徵粗疏。以黃道益活絡油為例，正貨樽身的商標印刷清晰，樽底數字置中；冒牌貨則模糊及偏側。另外，正貨的安宮牛黃丸，印有防偽標籤，QR Code可有效連繫至官方網站；冒牌貨沒有標籤，且QR Code無效。

正貨的黃道益活絡油，樽身商標印刷清晰，樽底數字置中；冒牌貨則模糊及偏側。（黃偉民攝）

正貨的安宮牛黃丸，印有防偽標籤，QR Code可有效連繫至官方網站；冒牌貨沒有標籤，且QR Code無效。（黃偉民攝）

冒牌貨比正貨低兩至三成

而各款冒牌貨的售價是58至1000元，比正貨低兩至三成。海關指出，不法分子因成本與技術限制，防偽特徵處理欠佳，呼籲市民謹慎選購，勿光顧信譽欠佳的店舖，如有懷疑，建議向商標持有人或代理商查詢，或瀏覽官方網站及手機應用程式獲取防偽資訊。

另外，商戶採購時也應小心謹慎，賣冒牌貨是嚴重罪行。根據《商品說明條例》，銷售或持有冒牌物品均屬違法，一經定罪，最高可罰款50萬元及監禁5年。

市民可透過24小時熱線1828080、專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。

海關在佐敦、銅鑼灣及大埔3間藥房檢獲冒牌藥物，調查相信他們是個體經營，並無聯繫。（黃偉民攝）