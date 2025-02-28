的士女乘客遺Hermès手袋等值$29萬　30歲男子二手店轉售斷正被捕

一名女子，上周六（22日）乘搭的士期間，遺漏了名牌手袋Hermès及銀包等在車上，總值29萬元。警方接報調查後，在尖沙咀一間二手店，拘捕一名正準備出售該個手袋的男子。



警方稱，上周六（22日）一名女子報案，指乘搭的士後發現遺失了一個名牌手袋及銀包等財物，總值約29萬元。據知遺失的手袋是Hermès，價值超過20萬元。

深水埗警區刑事調查隊根據情報分析及翻查閉路電視片段後，昨日（27日）在尖沙咀一間二手名牌店展開行動，拘捕一名正準備轉售被盜手袋的男子，並起回該手袋。

該名30歲姓陳本地男子涉嫌「盜竊」被捕，他已被控一項「盜竊」罪，案件將於明日上午在西九龍裁判法院提堂。

是次行動的成功，有賴上述店舖職員的積極協助和配合，使疑犯成功被捕。此案不但彰顯警民合作的重要性，更有助促進市民對社區治安環境的理解。

警方呼籲，如市民發現有人兜售低於市價和來歷不明的飾物或二手名牌手袋，應提高警覺，要求賣家出示貨物單據或出廠證明以核實貨品來源，以免誤收贓物。

根據《香港法例》第210章《盜竊罪條例》第9條，盜竊為嚴重罪行，最高可被判處十年監禁。市民切勿以身試法，以免承擔法律後果。