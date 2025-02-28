有片｜大帽山深夜車聚　兩男疑為女講數再鍊車　群眾叫囂驚動警方

大帽山深夜驚現近百車友車聚，有車會會長及副會長爆發口水戰，之後更上演「賽車大戰」。網上瘋傳多段相關影片，可見扶輪公園停車場內停泊多部車輛，水泄不通，車龍綿延至大帽山道入口。兩名均染金髮、駕駛本田私家車的年輕男子站在場中央爭論，半百人圍觀。兩人疑為女「講數」，有人直斥「我當你兄弟，你當我契弟」，對方反駁「你都冇當我兄弟」，圍觀者亦笑稱「當你襟兄弟呀」，更拍下影片揚言要標註（Tag）事件女主角。兩男後來即席「鍊車」，死氣喉聲及群眾叫嚚聲響徹夜空，曾驚動川龍居民報警。有片段見到警方到場了解。



兩名金髮男子在車場中央爭執。（網上影片截圖）

片段可見，兩名年輕男子疑為車會會長及副會長，為女發生爭執。懷疑會長的男子稱「佢問你之前有冇當佢係寶，你話冇呀，普通freind咋嘛，如果唔係，我都唔會再搞咁多嘢啦」，而懷疑會長則回應「你諗吓我點解揀你做副會長先啦」。

另一影片則見懷疑會長稱「我當你兄弟，你當我契弟」，對方即反駁「話咩你當我兄弟，我又當你兄弟，你都冇當我兄弟」，圍觀者大叫「當你襟兄弟呀」。

後來兩人分別登上兩輛均掛有「P牌」、分別白色本田FD2私家車及黃色本田FIT私家車，轉入大帽山道後，加速往荃錦公路方向駛去，相信是前往鬥車，圍觀者高呼「小心甩尾呀」。

有部分影片可見，有警車其後駛至大帽山道入口，不少人沿車路向上山方向跑去，有交通警員其後在停車場內了解情況。

影片在網上瘋傳後，不少網民議論紛紛，笑言「睇到都覺得尷尬」、「唔好怪交警專鈎H車」、「青春，唔影響到其他人就ok」、「P牌同樂會嗎?」；亦有網民指他們看太多《頭文字D》，「真係以為自己為拓海？」，又引述經典對白，「揸幾部Walkie就當封咗條路，我報警添呀」。

據了解，昨日（27日）晚上10時許及11時許，警方曾接獲市民報案，指大帽山一帶有吵鬧聲及有人賽車。警方接報案後，分別於晚上約11時及凌晨0時許，到上址掃蕩，但沒有發現，列作「交通投訴」處理。