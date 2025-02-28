將軍澳持刀劈車｜男車主開門「撞」疑犯　親人﹕憂再傷他人遂制服

將軍澳前日（26日）發生女子持菜刀劈車驚險一幕，從網上流傳的車cam片段見到，見到私家車司機在座駕被劈後開門。男司機兼車主的親人黃小姐（化名）接受《香港01》訪問，指當時司機擔心疑犯會劈爆私家車玻璃，又怕她會傷及其他人，考慮到自己身高達約180厘米，相信有能力制止女疑犯，於是落車將她制服，其後有另一熱心街坊上前，協助奪去疑犯手上的菜刀。女疑犯其後被到場的警員拘捕。



黃小姐憶述，當日男車主將私家車泊在翠嶺路聖方濟各大學對開非禁區的路邊，等候黃小姐處理事情。黃小姐返回私家車時，發現有多輛警車，起初她以為私家車被抄牌，上前了解後，車主始向她透露是有女子持刀斬人劈車，除其座駕外，尚有另一私家車遭殃。

一名女子手持菜刀。(網上影片截圖)

黃小姐引述親人指，女子作出揮刀行徑後，因擔心有人最終會劈爆私家車的玻璃，或轉而襲擊其他人，又考慮到自己身高達180厘米，有信心可制服女子，於是打開車門「撞開」對方，再從後攬着女子，將她制服，但已無餘力取走菜刀。隨後另一名亦是身形高大的熱心男街坊見狀，連忙上前協助奪去菜刀。

一名女子手持菜刀。(網上影片截圖)

一名女子手持菜刀，私家車司機打開車門將她撞開。(網上影片截圖)

最先被斬車的私家車車主，以及目擊事件的聖方濟各大學保安員分別報警求助，黃小姐表示，保安報警後還大叫「幫你報咗警！」據她所知，警員在約5至10分鐘後趕到現場，她的親人於是將女子交予警員作出拘捕。警員其後亦在被劈私家車搜證。

女子繼續高舉懷疑菜刀。(網上影片截圖)

警方表示，於2月26日下午4時39分接報，一名女子涉嫌在景嶺路8號都會駅商場一間酒樓偷去一把菜刀後，在善明邨善智樓對開，先後嘗試登上兩輛私家車不果，並以刀劈車，其中第二輛被劈的私家車，有7處刀痕分佈在不同位置。女子被受害私家車車主制服涉案，警員經調查後，以涉嫌盜竊、藏有攻擊性武器及刑事毀壞被捕，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第四隊跟進。消息指，林女任職清潔工，患有精神病多年。她被控一項盜竊、一項刑毀，案件已於昨日（27日）在觀塘裁判法院提堂。