興田邨爆炸｜街坊形容似行雷　雀主兩鸚鵡受驚一度飛走：四圍搵

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）發生爆炸，3人受傷；大批居民疏散。有街坊表示，事發時驚聞「砰」一聲巨響，聲浪之大有如行雷；亦有人指大廈對開戶外位置有多人閒坐，當時他亦在樓下「放雀」，爆炸一刻兩隻鸚鵡受驚，飛到附近樹林，「四圍搵佢兩個！」幸最終人雀平安團聚，事件亦無造成嚴重傷亡。



涉事單位嚴重損毀，窗框變形鬆脫。（羅日昇攝）

街坊黃先生事發時正在屋邨樓下「放雀」，將兩隻共值約8,000元的「彩虹吸蜜」和「金太陽」鸚鵡，放出鳥籠外「放風」。爆炸一刻，兩隻鸚鵡受驚，飛入附近樹林，黃先生連忙尋找愛雀，「四圍搵佢兩個囉！」幸兩鳥飛走後仍有「大叫」，黃先生循聲尋回愛鳥，人雀團圓。

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）爆炸，街坊黃先生的在彩虹吸蜜鸚鵡（左）和金太陽鸚鵡（右）一度受驚飛走，幸其後尋回。（羅日昇攝）

他又憶述，當時有十多名街坊在大廈對開閒坐休息，爆炸發生時，有冷氣機外殼和大堆雜物從高處飛墮，「一堆墜落嚟」，幸有大廈簷篷稍為阻擋，不至造成嚴重傷亡：「傷唔到算執到㗎喇！」

藍田興田邨美田樓一單位懷疑漏煤氣後爆炸，事發時正在樓下「放雀」的街坊黃先生憶述，當時大堆雜物和冷氣機外殼「一堆墜落嚟」，幸無造成嚴重傷亡。（羅日昇攝）

另一名同樣姓黃的男街坊則表示，事發時聽到一聲巨響，有如「行雷」般震耳欲聾的：「嘩好勁啊，爆炸咁啊，砰！」他一度以為有人墮樓，其後才得知是有單位爆炸。他呼籲街坊多加注意安全，「自己煤氣就自己小心啲啦，聞到陣味㗎嘛！」

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）爆炸，街坊黃先生表示，當時聽到有如打雷般的「砰」一聲巨響。（羅日昇攝）

現場所見，事發後有消防員進入涉事單位調查，並將掛在外牆搖搖欲墜的窗框拾回屋內。

事發在今午3時許，警方接獲多人報案，指興田邨美田樓有單位爆炸。救援人員接報趕至，發現有3人受傷，其中出事單位姓劉（52歲）男戶主面部及雙手燒傷，對面單位一名姓李（76歲）老翁則受驚胸痛，將兩人送往聯合醫院治理；樓下一名女途人則被碎片𠝹傷手指，即場接受包紮，拒絕送院。

大量碎片飛散街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

據了解，今午約2時已有街坊聞到異味及報警求助，有煤氣公司職員及消防員到場調查，惟調查期間涉事單位突然爆炸，初步得知疑是戶主煮食期間，煮食爐發生爆炸。煤氣公司及機電工程署等人員正調查意外起因。

大量碎片及雜物飛墮街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

+ 4

藍田興田邨疑發生爆炸，有窗框飛墮地面。（fb Cheuk Kit）

藍田興田邨一單位懷疑發生爆炸，窗戶玻璃盡碎，有窗框掛在外牆搖搖欲墜。（fb藍田 藍田/Lam Tsz Chung）