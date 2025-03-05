警聯入境處油尖打擊非法勞工兼掃黃　28男女被捕

警方表示，油尖警區聯同入境事務處昨日（4日）展開代號「冠軍」暨「烽火」的打擊非法入境者、打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕28人。



執法人員拘捕28人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕20名內地女子、7名非華裔男子及1名非華裔女子，年齡介乎22歲至61歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱傭非法勞工」及「逾期居留」等。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。

據了解，全部被捕內地女子持雙程證到港，該名涉案非華裔女子則來自印尼，持本港身份證，至於7名被捕非華裔男子，其中3人來自孟加拉，2人持「行街紙」和1人持本港身份證，其餘來自印度，其中2人持護照到港，餘下2人分別持有本港身份證和「行街紙」。

執法人員拘捕28人。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。