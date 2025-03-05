警方聯海關反走私　南丫島海面緝漁船　拉4人檢私煙價值近$5千萬

警方聯同海關於前日（3日）晚上在南丫島海面偵破一宗海上走私香煙及非法入境案，檢獲逾1,000萬支私煙，巿值4,900萬元，應課稅值3,600萬元，並拘捕4名內地及非華裔男子。



反走私行動中，緝獲一艘漁船及1,090萬支走私香煙。（蔡正邦攝）

水警總區特遣隊高級督察伍俊豪稱，執法人員於前日在香港南面水域一帶進行反走私行動，其間發現一艘可疑漁船由內地水域駛入本港南面水域，隨後往北行駛。執法人員於晚上8時10分，在南丫島西北面截停及登上該艘漁船，船上有兩名內地人、1名巴基斯坦和1名印度男子，年齡由24至41歲，在船艙及甲板發現大量私煙，隨即以非法入境及輸入未列艙單貨物拘捕四人，其中39歲內地男子同時涉嫌協助及教唆他人非法入境罪。

行動中，人員檢獲涉事香港漁船、1,090萬支香煙，巿值4,900萬元，應課稅值3,600萬元，案件由海關及水警重案組繼續跟進。

海關海域調查組高級督察林兆烽指出，檢獲的私煙涉及4個品牌，部份香港並不常見，海關會繼續追查來源及去向，不排除會有進一步拘捕行動。2025年至今，海關和水警已持續進行海上反私煙行動，截止現時，已檢獲2,000萬支私煙、1艘漁船及7部懷疑用作走私的貨車，私煙總巿值9,100萬元，應課稅6,600萬元。

走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬港幣及監禁7年。

海關提醒市民，買賣私煙均屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人如處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，可被罰款100萬港幣及監禁兩年。

市民可以致電海關24小時舉報熱線82028080，或通過海關專用電郵地址 crimereport@customs.gov.hk，或通過網上表格舉報疑似私煙活動。