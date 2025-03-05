天逸邨停車場活春宮｜警拘3名16至18歲男女涉有違公德　檢太空油

網上近日流傳一段「活春宮」影片，顯示懷疑2男1女青少年在一個屋苑平台公然性交。據知現場為天水圍天逸邨停車場的平台位置。消息指，警方展開調查，翌日已拘捕涉案2男1女。3人包括一名16歲無業少女同涉「作出有違公德的行為」；其中一名18歲姓梁無業男子和一名16歲男學生，另涉「管有危險藥物」；16歲男學生同涉「管有違禁武器」。3人均正被扣查。



據了解，3名被捕男女為朋友關係，當中2人為同居情侶。他們昨日（4日）相約於天逸邨停車場六樓停車場天台聊天，其間發生不雅行為。警方今日（5日）調查後鎖定3人身份，並到他們的住所作出拘捕。人員在被捕16歲男生的住所內，搜出兩支伸縮警棍及7粒懷疑太空油煙彈；18歲梁男與其16歲女友同居的住所內，則被搜出兩粒懷疑太空油煙彈。

2名目擊者不約而同喝止他們停下，直言「呢度唔係hotel」、「唔係酒店」。（網上影片截圖）

片段相信由兩名男子操不純正廣東話、相信是非華裔人士拍攝，目擊平台上有兩男一女青少年，懷疑公然發生性行為。片中見到女生臉部向下伏在地上，兩名男生則在女生一前一後位置。他們一度裸露，其中一名男生甚至吞雲吐霧。

目擊者質問「嗰女仔係咪度㗎？」、「有冇精神㗎佢？」，意指該名女生是否清醒。（網上影片截圖）

目擊者質疑他們是否「食緊毒品」、「太空油？」。兩名目擊者不約而同，喝止他們3人停下，直言：「呢度唔係hotel」、「唔係酒店」，即場質問發生何事，2名男生嘻皮笑臉，皆說「無嘢呀」。

其中1名非華裔男子指出「我報緊警呀𠵱家」。（網上影片截圖）

其中一名目擊者向他們大叫：「我報緊警呀𠵱家」、「你搞緊咩呀呢度？」，甚至質問「嗰女仔係咪度㗎？」、「有冇精神㗎佢？」，意指該名女生是否清醒，並要求他們「唔好行開呀」。男生拉回褲鏈及繫上皮帶，影片便結束。