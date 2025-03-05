公司董事墮600%回報投資騙局　4個月失全副身家近$2000萬

投資騙案屢見不鮮，仍繼續有人誤墮陷阱。警方近日接獲兩宗投資騙案，兩名受害人合共損失近2,500萬元。其中一名五旬女公司董事，更因誤信「投資專家」聲稱有高達600%的投資回報，在4個月內遭騙去個人儲蓄、公司資產及朋友貸款共逾1,900萬元，是警方今年接獲損失最大的一宗網上投資騙案。



另一案件中，一名女律師經朋友介紹下投資基金公司，後來始發現公司為不存在，以及與騙徒失聯，損失超過470萬元。警方呼籲市民，切勿輕信以「低風險高回報」的投資計劃⁠⁠⁠⁠。



一名公司女董事誤墮600%回報投資陷阱，4個月內損失近2,000萬元，成本年度損失最高的投資騙案。（Facebook CyberDefender 守網者）

警方網絡安全及科技罪案調查科下的「守網者」平台，今日在Facebook公布，警方早前接獲一名本地受害人報案，指他於社交媒體平台，見到一則訛稱有高回報的投資廣告，其後透過WhatsApp聯絡騙徒，被誘騙於虛假網站開設戶口作高額投資。

消息指，受害人為53歲女公司董事，於去年11月中透過一則宣傳高收益的投資股票Facebook廣告認識騙徒，並與對方經WhatsApp聯絡。對方自稱「投資專家」，指回報高達600%，再引誘受害人用虛假應用程式 「Cl Exp」投資股票。

受害人隨後在該虛假應用程式上開設帳戶，於去年12月30日至今年2月25日期間，根據「客服」騙徒的指示，先後別22次將共1,900萬港元，轉帳到騙徒指示的多個銀行帳戶。該筆資金分別是受害人的個人儲蓄、公司資產及向朋友借貸得來。

至今年2月25日，受害人收到銀行的短訊，提醒她的銀行帳戶向多個涉及欺詐交易的銀行帳戶進行了轉帳，受害人方知被騙，於是報案。警方指，有關案件為本年度最高損失的單一網上投資騙案。

遭「投資公司創辦人」引誘投資 女律師失$470萬始知公司不存在

警方帖文提及的另一宗投資騙案，受害人為一名女律師。消息指她在2017年認識一名本地男子，對方聲稱自己是一間投資公司創辦人，並透過 「WeChat」與受害人溝通，引誘她投資其基金公司「FreeMind」，以獲得豐厚利潤。 受害人根據騙徒指示，先後兩次將470萬港元轉到兩名騙徒的本地銀行帳戶。她其後始發現上述公司並不存在，並與騙徒失聯，於是報警求助。

警方提醒市民，切勿輕信以「低風險高回報」的投資計劃⁠⁠⁠⁠。如有懷疑可利用守網者網站 的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估。

案件共涉及騙款約港幣一千九百多萬元。#