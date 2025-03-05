MMA有片｜中年漢馬路大戰非華裔男　先出手復遭頭盔扑中按地狂毆

今日（5日）網上瘋傳一段影片，可見葵涌麗瑤街一名中年灰衫男與另一名相信為非華裔的黃衫男子，在斑馬線旁的馬路上爭吵，灰衫男首先向對方揮拳，繼而被黃衫男反擊，用頭盔打中頭部，再被撻落馬路中心連環拳毆，之後二人到貨Van車尾疑似繼續「講數」，更挨在欄杆上若無其事地聊天。



影片惹來網民熱議，有人斥灰衫男首先動手「打人先，自己申請嘅！」、「老鬼以為人地（哋）唔敢還拖，忍無可忍咪幾下收你皮」。亦有人認為二人態度轉變十分快「轉得咁快……跟唔到喎大佬！」、「不打不相識」、「交換電話，得閒出嚟食飯」。



灰衫男被按在地上拳毆。（facebook／車cam L（香港群組）Bosco Chu）

網上瘋傳影片未有交代事發日期及時間。片中可見，灰衫男首先推撞黃衫男，二人互相拉扯一會後，灰衫男再向對方揮拳。黃衫男亦不甘示弱，用手上的頭盔反擊，揮向對方頭部，灰衫男被擊中後隨即後退，之後更被撻落地上。

黃衫男用頭盔反擊打中灰衫男頭部。（facebook／車cam L（香港群組）Bosco Chu )

其後，黃衫男隨即騎到灰衫男身上，連環拳毆其頭部，並高呼「郁手呀嘛你！嚟呀！即刻報警！」灰衫男被拳毆過後看似亦無大礙，緩緩站起。經過一輪「大戰」過後，二人走到貨Van車尾疑似繼續「講數」，之後更挨在欄杆上若無其事地聊天，最後黃衫男騎上電單車揚長而去。

灰衫男首先動手。（facebook／車cam L（香港群組）Bosco Chu )

灰衫男被按在地上拳毆。（facebook／車cam L（香港群組）Bosco Chu）

二人經過一輪「大戰」後走回Van仔後方繼續講數。（facebook／車cam L（香港群組）Bosco Chu )