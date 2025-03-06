沙田1歲BB遭灼傷半身脫皮　父質疑菲傭受責備後報復﹕近三級燒傷

一名男網民於本周一（3日）疑因女傭做家務時偷懶，責備對方數句，其後女傭抱同剛滿一歲的兒子到廚房煮粥時，令其子右手及半身嚴重灼傷及甩皮。他懷疑女傭因受責備而報復在其兒子身上，翌日上網公開事件及尋求意見。《香港01》今午（6日）聯絡到事主，他表示已報警處理，不便交代詳細，但坦言兒子傷勢嚴重，接近三級燒傷，令他相當心痛。



消息指，警方於本周三（5日）接獲男嬰母親報案揭發事件，警方經初步調查後，拘捕一名43歲菲律賓籍女傭，涉嫌虐兒，由沙田警區刑事偵緝第六隊跟進，案件仍在調查中。據知，有人在事發後曾向僱主辯解，在抱同男嬰煮粥期間，男嬰用手拉扯電熱水壺的電線，導致熱水倒出受傷。



事主上載兒子受傷的圖片，可見其子右手大面積紅腫及甩皮，他指兒子傷勢嚴重，接近三級燒傷。

網民Sam在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指3月3日早上因發現女傭在家中清潔時偷懶，質問下女傭疑講大話辯解，於是責備對方幾句。其後女傭抱着Sam剛滿一歲的兒子到廚房查看煮粥的情況，未幾Sam則聽到兒子大哭，其妻子連忙趕去廚房了解，但見到女傭抱着兒子到廁所沖水，當時兒子的手已經甩皮。Sam見狀即時報案求助，救護員到場剪開其兒子衣服時，見到他半身已經甩皮，嚴重灼傷，其後獲送院治理。Sam引述醫生說法指，兒子有可能需要植皮。

Sam又上載兒子受傷的圖片，可見其子右手大面積紅腫及甩皮。他在文中直言想解僱女傭，又指對方涉嚴重疏忽照顧兒童，甚至有理由相信女傭因受到責備而報復在其兒子身上。帖文引起不少網民關注，更建議事主盡快報警處理。

《香港01》今午聯絡到事主，他表示已就事件報警，現時已進入司法程序，故不便再交代詳細過程，但坦言兒子傷勢嚴重，接近三級燒傷，他自言相當心痛。