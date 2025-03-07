荃灣致命車禍｜26歲女子遭巴士撞斃　42歲男司機涉危駕被捕

荃灣今（7日）早發生致命車禍。一輛巴士於近國瑞路與傅屋路交界撞倒一名26歲姓黎女子，女子頭部重創，昏迷送院搶救後證實不治。42歲姓黎巴士男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。



地下遺下大灘血跡。（黃學潤攝）

地上遺下染血頸巾。（黃學潤攝）

今日早上8時26分，一名42歲姓黎男子駕駛一輛巴士沿國瑞路往荃灣方向行駛，當駛至近國瑞路與傅屋路交界時，據報撞倒一名26歲姓黎女子。該名女子頭部嚴重受傷，昏迷被送往仁濟醫院治理，於早上9時06分被證實死亡。

事主滿臉血，倒臥地上，救援人員到場為她施救。

+ 3

該名巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1446與調查人員聯絡。

九巴回覆指，今日早上約8時半，九巴一輛路線36巴士駛至荃灣國瑞路近縉庭山，一名女途人從巴士左前方非行人過路處橫過馬路，車長立即向右轉閃避和剎車，不幸仍撞到該名女途人，女傷者其後被送院搶救不治。

九巴對事件感到難過，對死者致深切哀悼，已派員慰問家屬，並會配合警方調查起因。根據紀錄，車長過往駕駛巴士表現良好，入職後未曾發生交通意外。

巴士左邊車頭玻璃撞至出現裂痕。（黃學潤攝）