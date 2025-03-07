15巴童黨現場曝光｜據悉事發金雞廣場　記者視察兩線索成對照關鍵

網上近日流傳一條長約6分鐘的影片，顯示疑有童黨在後樓梯包圍一名女生，多人戴上口罩和身穿短袖上衣，輪流掌摑女生至少15下，同時爆粗辱罵，提及「我阿哥問你一句，你駁10句」、「咁X多嗲」。受襲女生表現委屈，一度解釋「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，但眾人沒有接納，由於現場嘈雜，難以聽得清楚內容，未能完全理解事件來龍去脈。



消息指，案發現場為旺角金雞廣場。《香港01》記者今晚（7日）親身到金雞廣場視察，對比片段，發現金雞廣場16至17樓的後樓梯，牆身污跡與喉管與片中畫面非常相似。現場所見，16及17樓大多數為財務公司；有店舖職員則稱未能認出片中人物。據了解，旺角警區重案組已接手跟進案件。



眾人先後掌摑女生至少15下。（網上影片截圖）

關鍵線索一：泛黃喉管

影片曾拍攝到一段泛黃的橫向喉管，見到喉管上以紅色油漆畫了一圈，其中一邊喉管90度向上彎曲；被打女生頭部對上的另一條垂直喉管，同樣以紅色油漆畫了一圈。記者現場所見，金雞廣場16至17樓後樓梯的喉管與片中非常相似；而片中見到的一節橫向喉管，亦只有大廈的16至17樓梯間才有設置。

關鍵線索二：牆身污跡

片中見到被打女生右方的牆身老舊，佈滿斑駁污跡，亦交疊新舊油漆。記者現場視察時發現，金雞廣場16至17樓梯間牆身，部分較淺色的油漆痕跡形狀與片段中極為相似。

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據氏現場為旺角金雞廣場。（梁偉權攝）

事發片段在網上廣泛流傳。影片甫開始，可見多人圍著一名少女，其他圍觀人士曾提醒切勿進行直播，以免東窗事發，同時有人高呼：「阿妹，打大力啲，我想睇」、「唔好講咁多，打大力啲算」。其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。其間懷疑有人經過後樓梯，一名男生立即用手指放在口旁發出「殊」聲，叫眾人保持安靜，確保無人發現後繼續施襲。

眾人輪流掌摑女生至少15下，同時爆粗辱罵，提及「我阿哥問你一句，你駁10句」、「咁X多嗲」，試圖指控女生，女生表現委屈，一度解釋「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，但眾人沒有接納，由於現場環境嘈雜，所以難以聽得清楚內容，未能完全理解事件來龍去脈。

片段上載者未有交代事發日期和地點。