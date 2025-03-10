城隧4傷車禍｜3車猛撞　平治司機逃去　涉危駕致重傷等3罪落網

城門隧道今日（10日）凌晨發生嚴重車禍。往沙田管道內實施單管雙程行車期間，一輛平治私家車、一輛豐田私家車及一輛的士相撞，的士「反肚」四輪朝天，車身變形，司機被困駕駛席內，由消防救出送院。事件中，共4人受傷；平治司機事後棄車徒步逃去，約半日後終落網。



警方表示，今日下午在荃灣區拘捕平治的34歲姓朱男司機，他涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，正被扣查。警方呼籲任何市民如目擊案發經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661-1346，與新界南總區交通部特別調查隊第一隊聯絡。



涉事的士被撞至四輪朝天，平治司機事後棄車逃去，意外造成4人受傷。(李家傑攝)

車禍發生於凌晨約4時，3車相撞後，53歲姓梁的士男司機被困至凌晨4時45分左右才獲救，幸仍清醒，由救護車急送沙田威爾斯親王醫院救治。此外，的士上一名62歲姓廖乘客被送往瑪嘉烈醫院；豐田私家車41歲姓陳女司機、27歲姓彭男乘客，則被送到仁濟醫院治理。據知，所有傷者送院時清醒。

涉事的士被撞至四輪朝天，平治司機事後棄車逃去，意外造成4人受傷。(李家傑攝)

現場圖片所見，涉事平治意外後停在對面線，車頭「閘」在的士前方；豐田則在的士後方。據目擊者稱，涉事平治當時疑越線行駛，撞向對面線之的士後釀成翻車意外，繼而與本線的豐田再「炒埋一碟」。警方正調查車禍起因。

大批救援人員趕至現場。(李家傑攝)

涉事的士被撞至四輪朝天，平治司機事後棄車逃去，意外造成4人受傷。(李家傑攝)

涉事的士被撞至四輪朝天，平治司機事後棄車逃去，意外造成4人受傷。(李家傑攝)

涉事的士被撞至四輪朝天，平治司機事後棄車逃去，意外造成4人受傷。(李家傑攝)

車禍現場為城門隧道管道內。(李家傑攝)