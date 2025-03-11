海關與警方、控煙辦、房署、區議員及關愛隊　天水圍宣傳反私煙

海關今日（11日）聯同警務處、衞生署控煙酒辦公室、房屋署、多名元朗區區議員及社區關愛隊，在天水圍的天慈邨及天耀邨，進行聯合反私煙宣傳活動。



關員除於屋邨範圍內巡查外，亦有擺設攤位，向居民派發宣傳單張及講解反私煙信息，鼓勵他們向海關舉報懷疑買賣私煙活動。



海關今日（11日）聯同警務處、衞生署控煙酒辦公室、房屋署、多名元朗區區議員及社區關愛隊，在天水圍天慈邨及天耀邨，進行聯合反私煙宣傳活動。（海關圖片）

海關呼籲年輕人，特別是學生，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。海關會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，加強打擊私煙活動。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

海關今日（11日）聯同警務處、衞生署控煙酒辦公室、房屋署、多名元朗區區議員及社區關愛隊，在天水圍天慈邨及天耀邨，進行聯合反私煙宣傳活動。（海關圖片）

買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬元。市民可致電控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。