旺角平治避查撞車｜遇紅燈塞車逃走事敗　警拘2男女涉6罪檢太空油

旺角砵蘭街昨晚（11日）一輛可疑私家車接連撞到4輛車輛，包括一輛警車，警員及時截獲涉案私家車，拘捕兩名男女，並召緝毒犬到場協助搜車，初步檢獲太空油。



據了解，昨晚大約9時19分，西九龍總區衝鋒隊駕駛衝鋒車巡邏，駛至砵蘭街178號對開時，見到一輛黑色私家車停泊上址，形跡可疑，於是下車準備截停搜查。其間該輛黑色私家車突然開走，警員立刻登上警車尾隨，駛至街尾正值紅燈，前方泊有多輛私家車，涉案私家車不能繼續駛前，因而後退打算駛走，然後連撞4輛車輛，包括尾隨衝鋒車。

警員下車制服車上一名男司機和一名女乘客，警員在車內搜獲懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的電子煙彈及懷疑可卡因。

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，拘捕一對男女。（周智堅攝）

警方表示，昨日（11日）晚上9時30分，西九龍總區衝鋒隊在旺角砵蘭街及山東街交界附近巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，惟私家車未有按指示停下，並加速往深水埗方向逃去。其間私家車懷疑失控先後撞向4輛車輛，包括一輛警車。

22歲鄭姓男司機和24歲劉姓女乘客其後被人員制服。警員在涉案私家車上檢獲34粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的電子煙彈及懷疑可卡因，總值有待點算。

經初步調查，鄭男懷疑未經該輛私家車擁有人同意下擅自取車，涉嫌「狂亂駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「販運危險藥物」及「藏有危險藥物」被捕。劉女亦涉嫌「販運危險藥物」及「藏有危險藥物」被捕。

被捕男女現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

據了解，被捕男女是情侶關係，警員檢獲20包可卡因。

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，拘捕一對男女。（網上圖片）

有目擊者拍下警員拘捕涉案男女的情況，見到當時女子已被鎖上手銬，由警員看管；男子則被多名警員合力按在行人路的地上，有警員單膝跪在其背上，眾人再將男子鎖上手銬。

現場所見，警員在朗豪坊對開拉起封鎖線，封鎖砵蘭街行車路及行人路，肇事私家車與被撞的藍色Tesla、泊於路邊的黃色私家車和警方衝鋒車，以及未有被撞到之的士，均停在馬路中心，另有大批警員分乘多輛警車趕至現場戒備。被捕男女黑布蒙頭、雙手以手銬反鎖在背後，由警員押解，在現場接受調查。亦有警員手持電筒，搜查涉案私家車。

涉案女子被捕。（網上圖片）

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，持電筒搜車。（羅日昇攝）

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，持電筒搜車。（羅日昇攝）