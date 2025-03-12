警搗家庭式販毒集團　入貨、倉管、銷售一條龍　檢值$1400萬毒品

警方在旺角搗破一個家庭式經營的販毒集團，拘捕一對母女在內的4名男女，檢獲海洛英、可卡因等毒品總值超過1,400萬元。4名被捕人均為越南籍。



警方在行動中檢獲的海洛英、氯胺酮、冰毒、大麻花及搖頭丸，市值超過1,400萬元。（黃偉民攝）

警方毒品調查科督察吳嘉煒稱，警方前日（10日）在旺角染布房街截停搜查兩名女子，在她們手持的袋及斜孭袋內共搜出20磚共重7公斤的海洛英及200克氯胺酮，隨即以販運危險藥物將她們拘捕。

人員繼而將她們押到附近的劏房搜索，發現另一男子，調查期間他曾經反抗，但迅即被制服，劏房內檢獲5.9公斤海洛英、8.9公斤氯胺酮、1.7公斤冰毒、2,500粒搖頭丸及130克大麻花。

人員經進一步調查，在旺角另一個單位再拘捕一名男子，同遇反抗，終制服。單位內檢獲 203克冰毒及24克氯胺酮。

被捕人士全部是越南籍，其中一人是非法入境，另外3人持行街紙，年齡由31至64歲，各人涉嫌販毒被捕，明天在西九龍裁判法院提堂。

警方在行動中檢獲的海洛英、氯胺酮、冰毒、大麻花及搖頭丸，市值超過1,400萬元。（黃偉民攝）

警方在行動中檢獲的海洛英、氯胺酮、冰毒、大麻花及搖頭丸，市值超過1,400萬元。（黃偉民攝）

警方在行動中檢獲的海洛英、氯胺酮、冰毒、大麻花及搖頭丸，市值超過1,400萬元。（黃偉民攝）

警方在行動中檢獲的海洛英、氯胺酮、冰毒、大麻花及搖頭丸，市值超過1,400萬元。（黃偉民攝）

警方在行動中檢獲的海洛英、氯胺酮、冰毒、大麻花及搖頭丸，市值超過1,400萬元。（黃偉民攝）

警方相信已經瓦解此家庭式經營的犯毒集團，拘捕主腦及骨幹成員，成功在源頭堵截毒品。疑犯互相認識，其中兩名女子是母女關係，歹徒為減低被揭發風險，招攬身邊的人分別負責入貨、倉管、分拆及銷售的一條龍工作，試圖以親戚關係增加其犯罪的隱閉性，增加警方調查難度。

警方強調，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。