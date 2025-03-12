海關西灣河搗兩唐樓私煙倉　檢$500萬貨拘一雙程證內地漢

海關今日（12日）在西灣河進行反私煙行動，分別在兩個唐樓單位內，搗破兩個供應港島區的私煙儲存及分銷中心，檢獲110萬支未完稅香煙，市值約500萬元，應課稅值為360萬元。行動中，一名47歲內地持雙程證無業漢被捕。



海關在兩西灣河唐樓單位內，搗破兩個供應港島區的私煙儲存及分銷中心。圖為其中一個位於西灣河街的私煙倉。（海關提供）

海關於行動期間，在興民街截獲一名可疑男子，於其手持的紅白藍膠袋內，搜出2,600枝私煙。關員隨即押解該男子到附近一唐樓單位調查，檢獲80萬支私煙。其後關員再帶同男子，到區內另一唐樓的劏房單位，再起獲30萬支私煙。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨達表示，涉案者為減低風險，將私煙分散儲存於唐樓劏房單位，以增加海關偵測難度。行動已成功搗破兩個供應港島區的私煙儲存及分銷中心，共檢獲110萬支未完稅香煙，市值約500萬元，應課稅值為360萬元。行動中，海關拘捕一名47歲內地男子，他持雙程證入境，報稱無業。

買賣私煙均屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人如果處理、管有、售賣或購買私煙均，即屬違法，一經定罪最高可被罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。