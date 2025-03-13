港島總區大反黑　拘74人涉黃賭毒　檢值$160萬毒品

過去10日，警方在港島區展開打擊三合會活動的行動，包括搗破賣淫場所及賭檔，以及反毒品行動等，共拘捕74名男女，並檢獲各類巿值約160萬元的毒品，包括新興毒品太空油。警方提醒，吸食太空油可致嚴重的健康問題，甚至可能會致死。去年即有130人因吸食太空油不適送院，當中3人死亡。



警方港島總區反三合會行動組高級督察吳嘉倫向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

港島總區反三合會行動組高級督察吳嘉倫稱，港島總區刑事部連同港島各警區，由3月3日 至12日進行代號「智鼓」行動以打擊三合會活動，行動中共拘捕74人，分別41男33女，年齡介乎19至70歲，部分人有三合會背景，他們分別涉嫌經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、販運危險藥物、管有危險藥物、自稱三合會、刑事毀壞、傷人、行使偽鈔及盜竊等。

行動中，警方共搗破5個賣淫場所、6個賭檔，當中包括一個非法麻雀館、3個釣魚機及兩個百家樂賭檔；檢獲大量賭具及現金25萬元。

行動中檢獲大批賭具。（黃偉民攝）

另外，警方亦在行動期間，進行7次反毒品拘捕行動，以販毒及串謀販毒罪名拘捕9人，檢獲各類型毒品，包括40克可卡因、327克霹靂可卡因、34克冰毒、12克氯胺酮、大麻油、2.3公斤大麻及36支太空油等，所有毒品的巿值160萬元。

吳續稱，警方發現有業主將物業出租淪為犯罪工具，如作賣淫或賭檔。他提醒稱，業主有責任在出租時了解其用途，留意有否閒雜人出入或貼招紙，如有懷疑應該報警求助。

行動中檢獲現金25萬元。（黃偉民攝）

另外，亦有人在網上平台兜售太空油毒品，吳強調太空油等同毒品，吸食者輕則休克、 抽搐、昏迷 、腦部受損、 呼吸困難、 心律不正等情況，嚴重會死亡。去年便有130人因吸食太空油不適送院，當中3人死亡。他呼籲家長要留意子女的社交圈子。

行動中檢獲大批賭具。（黃偉民攝）

販毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元。另外，吸食或管有太空油毒品可被判監禁7年及罰款100萬元。

行動中檢獲大批賭具和現金25萬元。（黃偉民攝）

行動中檢獲大批賭具和現金25萬元。（黃偉民攝）