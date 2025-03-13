西九車禍｜司機接單往錦田時魂斷　GoGoX致哀:支援家屬　跟進保險

西九龍公路今午（13日）發生奪命車禍，往九龍方向一輛泥頭車失事掃毀水馬後，消防在兩邊行車線處理期間，往新界方向一輛客貨車直撼消防車車尾；司機重創，送院後返魂乏術。



現場所見，涉事客貨車為一輛GoGoVan。GoGoX回覆查詢時，指對事故深感遺憾指，會向家屬提供協助。公司有為涉事司機免費提供團體意外人身保險。事發時，涉事司機正處理從渣甸山往錦田的訂單，屬保險涵蓋範圍以內。平台正與保險公司跟進事件。



客貨車撞向消防車後，車頭嚴重損毀，橫亘路中。

GoGoX指，該平台對事故深感遺憾，對死者表示哀悼及向其家屬致以深切慰問。獲悉意外後，平台已即時透過內部系統確認司機夥伴身份，正積極聯絡其家屬，並到訪醫院及向其家屬提供適切的支援和即時經濟協助。

GoGoX為涉事司機免費提供團體意外人身保險。事發當刻，涉事司機正處理從渣甸山往錦田的訂單，屬保險涵蓋範圍以內。平台正與保險公司跟進事件。GoGoX非常重視司機夥伴安全，為合適的司機夥伴免費提供團體意外人身保險，提供最高30萬賠償，以確保司機在提供服務時能獲得保障。

客貨車猛撞消防車左邊車尾，司機昏迷送往醫院搶救後不治。（馬耀文攝）

根據GoGoX網頁資料，2023年10月1日開始，只要成為GoGoX 車貼計劃的18 至70 歲、持有香港身份證的司機（受保司機），即包含意外身故及傷殘保障。計劃包括意外身故賠償及意外傷殘賠償，每位受保司機可享高達30萬港元保障額；保障生效期內，接GoGoX「柯打（ORDER）」工作期間受保。

案發於今日（13日）下午1時許，一輛泥頭車沿西九龍公路往九龍方向行駛，駛至油麻地支路附近時失事，撞到路邊水馬。消防車到場處理期間，其中一輛消防車停在西九龍公路往新界方向的路面處理事件。惟不久後，一輛客貨車駛至，猛撞消防車左邊車尾，客貨車車頭嚴重損毀，橫亘路中，姓張（44歲）男司機受傷昏迷，被送往廣華醫院搶救後，下午3時20分證實不治。

案發一刻車CAM片段可見，往九龍方向一邊路面，滿佈水馬碎片；涉事泥頭車停泊在路邊，大批消防員在場處理，並封剩一條行車線；而對面線往新界方向亦需封路，一輛消防車停於快線，另兩線仍可行駛。適時，涉事客貨車沿快線駛至，未見有減速直撞向消防車車尾，當時正在消防車後方旁邊步行的一名消防員慌忙閃避，跳坐上路中的分隔石壆。

客貨車駛至猛撞消防車左邊車尾，客貨車車頭嚴重損毀。（馬耀文攝）

消防處回覆查詢時表示，今午1時48分接報，指西九龍公路有重型貨車冒煙，隨即派出4輛消防車及2輛救護車到場。處理事件期間，一輛輕型貨車撞向一輛正在停泊的消防車，輕型貨車司機被困車內。消防處隨即再派出6輛消防車及2輛救護車到場救援。司機被救出後，送往廣華醫院。事件中，沒有消防員受傷。

西九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 -9188與調查人員聯絡。

客貨車司機昏迷送院搶救後不治。