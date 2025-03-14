坪洲墮海｜女職員疑往上班時墮海亡　麥當勞稱難過﹕盡力協助家屬

今日（14日）上午7時45分，警員在坪洲巡邏期間，在寶坪街6號坪洲巿政大廈對開，發現一名女子在5米外海面漂浮，於是聯絡消防員協助。消防到場將女事主救起，惟證實她已告身亡。警方經初步調查後稱死者姓李，47歲，相信她在坪洲一碼頭登上渡輪時失足墮海。據了解，事主為愉景灣麥當勞職員，居於坪洲，平日會在首班船開出前較早時間便自行上船，事發時無人發現她墮海。翠華船務亦指，營業時間期間沒見到有事故發生。



香港麥當勞發言人證實事主為職員。發言人表示，對有關員工離世感到十分難過，向死者家屬致以深切慰問。公司正積極聯絡其家屬，並會盡力提供適切的協助。

一名坪洲女居民疑清晨登上首班船時失足墮海身亡。（黃偉民攝）

據了解，死者於愉景灣麥當勞工作，居於坪洲。調查初步發現她不諳水性，與街坊及同事關係良好，懷疑她獨自登船，擬前往愉景灣工作期間時墮海，相信事件無可疑。

現場消息指，平日首班船有不少乘客搭船前往愉景灣工作，死者平日會在首班船開出時較早時間便自行上船，故事發時無人發現她墮海。她被發現的位置，與其懷疑墮海位置，距離約20米。

女子在坪洲登渡輪時失足墮海身亡。（黃偉民攝）

船公司﹕今早未見事主登船

翠華船務經理梁小姐回覆查詢時稱，事主固定乘搭上午6時半頭班船前往愉景灣，故職員均認得她，知悉其為愉景灣麥當勞職員。在營業時間，包括昨晚11時20分尾班船及今早6時30分首班船，工作人員均沒見到有人在上落船期間墮海。

她續指，船員在下班後會將船停泊於另一側，清晨5時會開始預備，並在5時45分將船駛至碼頭，船上有兩名船長及船員等候乘客，直至今早開船前，均沒見到任何異常，亦未見事主登船。今早警方曾向船公司了解，並指事主在海面載浮載沉，但不清楚其墮海位置。

女子在坪洲登上渡輪時失足墮海身亡。（黃偉民攝）