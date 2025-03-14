海關破4海路走私案檢$3.55億電子產品　圖運往內地逃$4600萬稅

海關於3月1至3日期間，偵破4宗海路走私案，檢獲3.55億元走私電子貨物，包括集成電路、電腦顯示器、Wi-Fi路由器、手提電腦、相機、黑膠唱片及車輛零件等。海關相信，有關貨物若成功被偷運至內地，可逃避4,600萬元的內地稅值。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官鄧卓諱（左）及港口及海域科海域行動組署理高級督察陳景鋒（右）交代案件。（蔡正邦攝）

貨物X光影像深淺不一惹疑 檢大量顯示器、Wi-Fi路由器

港口及海域科海域行動組署理高級督察陳景鋒表示，於3月1日及3月3日，港口及海域科聯同有組織罪案調查科展聯合行動，打擊海運走私活動，透過風險管理及情報分析，鎖定3個經海運送往韓國、泰國、馬來西亞的40呎貨櫃，分別在葵涌海關大樓驗貨場及青衣驗貨場查驗。據資料顯示，3個貨櫃分別報稱載有電子設備、數據線、喇叭、手提電腦、手提電話及網絡設備。關員貨櫃內貨物的X光影像顏色深淺不一致的情況，與報稱物品不符合，相信貨櫃藏有走私貨物。

另一方面，海關區域巡邏船3月3日在香港西南面水域截查一艘開往內地的內河船，認為船上一個報稱載有電源適配器（俗稱火牛）的貨櫃有可疑，遂進一步查驗。

海關調查4個可疑貨櫃，均發現內裏載有與報稱貨品不符的物品，包括集成電路、電腦顯示器、Wi-Fi路由器、手提電腦、車輛零件，總值3.55億元。現場所見，海關亦檢獲大批黑膠唱碟、數碼相機、即影即有相機等。案件交由有組織罪案調查科接手跟進。

貨櫃內貨物X光影像有深淺不一致，引起海關懷疑。（蔡正邦攝）

利用香港繁忙海運伺機走私 虛報運低價火牛掩飾藏高價電子零件

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官鄧卓諱指，4宗案件中不法分子利用虛假申報作掩飾，例如將高價電子產品及配件，虛報為低價值的電源適配器（俗稱火牛）及電子設備，企圖蒙混過關。

鄧卓諱表示，香港為全球其中一個繁忙港口，航線遍佈全世界，每日需處理大量貨物。不法分子看中機會，利用繁忙海運進行走私活動。調查發現，不法分子擬將貨物轉運內地，海關相信若該批貨物成功走私內地，可逃避4,600萬元內地稅值，相信走私分子是為龐大利潤鋌而走險。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

他指出，不法分子先將貨物走私到外地港口，再轉運到內地的做法，增加海關偵查難度，但海關會因應犯罪集團手法作針對性部署，適時採取執法行動，亦會與業界保持緊密溝通，防止本港物流鏈被不法分子利用。

海關強調，會繼續以情報主導方式，及風險管理原則，制定全方位打擊走私策略，並對走私趨勢作精準預判，全力遏止各類型走私活動，為國家守好南大門。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。