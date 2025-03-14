車CAM︱青葵公路貨VAN疑失控撞九巴　巴士兩乘客受傷送院

葵涌發生車禍。今日（14日）下午3時53分，警方接報一輛九巴與一輛貨VAN，在青葵公路往機場方向近現代貨箱碼頭相撞，巴士上姓陳（77歲）男子因頭傷、姓林（31歲）女子因頭傷腰及背傷，由救護車送瑪嘉烈醫院治理。



有車CAM片段拍攝到當時情況，見到貨VAN原本正沿快線行駛，其間突然懷疑失控「飄一飄」，跨越兩條行車線撞到九巴。意外後，往天水圍方向的269C線九巴車頭「大銀幕」破裂成蜘蛛網狀；貨VAN則疑被撞至「打白鴿轉」近半圈，停在巴士前方，現場地面留下長逾20米的煞車痕。



貨VAN原本正沿快線行駛。（屯門公路塞車關注組 Facebook / Liu Winson）

警方表示，當時姓陳（63歲）男司機駕駛九巴，沿青葵公路往新界方向行駛，當駛至上址時，由25歲司機駕駛的貨VAN疑於切線期間，撞向左方的巴士。

九巴回覆指，下午近4時，九巴一輛往天水圍市中心的路線269C巴士，駛至青葵公路近荔景時，被一輛懷疑失控的客貨車撞及，車上兩名乘客受輕傷。九巴會配合警方調查事件起因。

九巴攔腰撞向輕貨。（馬路的事討論區 / Bosco Chu）

GOGOVAN回覆指，對事故深感遺憾，並向傷者致以深切慰問。得悉事故發生後，平台透過內部系統識別一筆從石硤尾前往屯門的訂單，其登記車牌號碼與涉事車輛相符，隨即聯絡司機夥伴，初步了解未有受傷。 目前，事故原因仍在調查中，將全力配合相關部門的調查工作。

運輸署宣布，較早前因交通意外而封閉的青葵公路（往機場方向）近荔景港鐵站的部分行車線現已解封。