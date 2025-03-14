中環聖約翰座堂遇竊　錢箱內「奉獻」不翼而飛　警追緝男疑犯

中環花園道4-8號聖約翰座堂發生盜竊案。警方於今午（14日）5時05分接獲座堂職員報案，指座堂一個錢箱內，有現金不翼而飛。



警員接報到場，經初步調查後，將案件列「盜竊」案處理，交由中區刑事調查隊第五隊跟進。警方現正追緝一名年約30至40歲、中等身材、身高約1.7至1.8米的男疑犯。事件中損失金額仍有待點算。



聖約翰座堂。（資料圖片）

翻查資料，聖約翰座堂於1849年落成啟用，屬香港聖公會香港島教區之母堂兼主教座堂，是本港現存歷史最悠久的西式基督教會建築物。1899年的《聖約翰座堂條例》（Saint John's Cathedral Church Ordinance）指出，只要座堂繼續按照英語聖公會（Church of England）的儀式和禮節進行宗教崇拜活動，座堂受託人便可繼續享有座堂所處土地的產權，否則教堂及其範圍均會自動復歸為英國（the Crown）的財產。

至1997年香港回歸後，現時根據香港法例第1014章《英語聖公會信託條例》大致上延續了前述《聖約翰座堂條例》的規則，更指明座堂及其範圍是以「永久產權」形式歸屬受託人，不過倘若座堂改變其特定宗教活動用途，後果則從「產權復歸英國」改為「產權復歸政府」（指特區政府）。