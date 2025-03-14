中環樓上吧招待熟客吸水煙　控煙辦票控兩客　將檢控負責人侍應

衛生署控煙辦今日（14日）晚上打擊在禁煙區非法吸用水煙，派員喬裝顧客，到中環間威靈頓街一間樓上酒吧「放蛇」，其間發現一名侍應提供水煙予兩名顧客，控煙辦職員見時機成熟，於是表露身份，向該兩名顧客發出告票。



行動中，人員檢走一支煙槍。控煙辦稍後會諮詢律政司意見，將檢控負責人「容許他人在室內吸食水煙」；以及檢控侍應「協助教唆他人在室內吸食水煙」。



據悉，涉事酒吧有另一分店在銅鑼灣霎東街，同樣非法提供水煙，於1月已被搗破。

控煙辦派員喬裝成顧客前往中環間威靈頓街一間樓上酒吧，揭發侍應提供水煙予兩名顧客。（控煙辦提供）

消息指，涉事酒吧由去年9月開始營業，每支水煙售價488元，不設「再添」服務。酒吧門口長期上鎖，顧客按鐘後，職員確認為熟客才會放行。控煙辦亦會將有關酒吧資料，轉介酒牌局跟進。

涉案酒吧內放有多支煙槍。（控煙辦提供）

衛生署發言人指，現時法例禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

涉事酒吧由去年9月提供服務，水煙售價488元，不設「再添」服務。（控煙辦提供）

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。