警東九龍打擊違例駕駛拘2男　涉醉駕販毒等　檢$8萬可卡因及鐵鎚

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（15日）凌晨在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」及相關違例駕駛事項的行動。行動中，人員共拘捕2名司機及向1名司機發出口頭警告。



首先，人員在宏照道近啟祥道發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該輛私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名35歲姓黃本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。該名被捕人已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

警方拘捕一名35歲姓黃本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。（警方提供）

另外，特遣隊人員今日約凌晨2時40分沿太子道東巡邏期間，發現一輛形跡可疑的輕型貨車，遂在彩虹道將其截停搜查。人員在該輛車廂內的儲物箱搜出共116包共重約90克的懷疑可卡因及一支鐵鎚，檢獲的毒品市值共約8萬元。

經初步調查後，人員亦發現該輛輕型貨車司機為一名因欠交法庭罰款而被通緝人士，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」拘捕該名30歲姓張本地男司機，現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進。

人員在該輛輕貨車廂內的儲物箱搜出共116包共重約90克的懷疑可卡因及一支鐵鎚，檢獲的毒品市值共約8萬元。（警方提供）

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。

警方重申，「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。警方亦呼籲各駕駛人士，酒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁及停牌。

警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。