有片｜天瑞邨吊船風雨中10樓狂搖　工人捉繩保命　街坊:oh my god

今日（15日）下午3時許，本港天氣突然「變天」，懸掛黃色暴雨警告，廣泛地區均受狂風暴雨影響，大埔甚至有冰雹報告。網上有片段流傳，天水圍天瑞邨瑞心樓有一艘吊船，在天氣突轉差時，仍然在高空作業，未能及時返回地面，期間險象環生。



片中所見，狂風暴雨下，吊船在空中猛烈大幅度搖曳，有工人仍被困在內，吊船船身有木板快被強風扯走。工人處境十分危險，需抆實吊船纜繩保命，稍有不慎會墮地。吊船一度在空中傾斜，目擊者不禁驚呼「Oh my god 」。事後，男工人獲救無礙，安全返回地面。



天水圍天瑞邨有一艘吊船在狂風暴雨下，在空中猛烈大幅度搖曳。（Thread jennytcl_art）

吊船一度在空中傾斜，目擊者不禁驚呼「Oh my god 」（Thread gymgymbro_69)

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今日（15日）下午3時07分，警方接獲多個報案，天水圍天瑞邨一大廈外牆外，一名男工人被困在高空工作平台，懸掛在10樓外牆，工人求救「嗌救命」驚動街坊。救援人員到場後，協助事主返回安全位置。意外中，幸無人受傷。

各區天氣突然「變天」，令市民措手不及。《香港01》記者下午約3時於屯門直擊「打到嚟」的情況，一瞬間由天陰變狂風暴雨，不少街坊急步走避，連連尖叫。而在西貢碼頭，有街坊拍攝到暴雨情況，可見海面在狂風暴雨下掀起陣陣波浪，有大型垃圾桶更被吹開至十多米，形容「突然打到嚟，勁過八號風球，大垃圾桶都吹咗十幾米遠。」

屯門情況。（王譯揚攝）