天瑞邨吊船狂搖｜近距離睹工人被困　住戶憶險況　嘗試拆窗花救人

本港昨日（15日）受猛烈陣風吹襲，天水圍天瑞邨瑞心樓一艘吊船未及返回地面，於強風中被困在10樓外牆，如同「海盜船」般不斷搖曳，一名男工人死命捉緊纜索，狂呼「救命」、「打999」，及後自行爬上10樓單位外牆石壆簷蓬，由消防員救回屋內，幸無大礙。



《香港01》記者今早（16日）找到該個單位，戶主陳先生憶述當時驚險情況，吊船被吹至「乒鈴嘭唥」四圍撞，9樓單位窗戶疑被撞爛。工人被綁在吊船上狂叫救命，陳見狀報警求助。後來工人不知如何爬上其睡房的石壆，他曾嘗試拆開窗花救人不果，消防隨後到場協助。陳形容瑞心樓向來當風，但昨日風勢「10號風球都有」。



男工人被困在吊船內。（戶主陳先生提供影片截圖）

戶主陳先生表示，昨日他正在看電視，未察覺有吊船被困，後來聽到有人嗌救命及撞擊聲，望向窗外赫見驚險一幕。根據他提供的影片，近距離拍得身穿安全帶的工人，被困在吊船的情況，風勢較弱時，吊船會靠近大廈外牆，工人不斷嘗試調整纜索；當刮起大風，吊船即被吹至十數米以外，工人即時捉實纜索。

消防員接報到場，進入陳先生的單位救人。（戶主陳先生提供影片截圖）

陳先生指，吊船不斷搖晃，撞向大廈「乒鈴嘭唥」，樓下9樓單位的窗戶疑被撞爛。他開窗向工人了解情況，發現對方「綁實晒向吊船」，工人大叫救命及「唔該同我報警」，陳遂打999求助。由於單位的窗花全部鎖死，陳無計可施，後來工人自行爬上其單位睡房外的石壆，他再嘗試拆窗花救人不果，「我搬開晒啲嘢，開頭諗住搬開晒，自己用螺絲批整，整極都整唔到」。事發後約10分鐘消防已抵達單位，並以電鑽拆開窗花螺絲，將工人安全救回。

戶主陳先生憶述事發情況，指工人叫救命，他曾嘗試拆窗花救人不果。（蔡正邦攝）

涉事吊船今日已降回地面，房署以膠馬圍封，初步觀察未見有損壞。

天文台昨日於今午1時35分發出特別天氣提示，指一個強雷雨區正影響廣東西部沿岸，並在未來兩三小時可能影響珠江口一帶，局部地區會有狂風雷暴。其後再於下午約2時26分，指強雷雨區逐步移近本港，預料未來兩三小時本港雨勢較大及有強烈狂風暴雨，同時提醒在室外人士立刻回安全地方暫避，之後持續有發提示提醒市民提高警覺，及指有可能受冰雹影響，並於下午3時發出黃色暴雨警告。至3時07分，便發生天瑞邨吊船事故。

對於有吊船在狂風下被困高空，有工會認為在天文台發提示及事發之間相隔逾1小時，但承辦商仍未安排吊船返回地面，批評僱主失責及欠風險評估。

房屋署正為天瑞邨各大厦進行外牆維修工程，包括涉事瑞心樓。

房屋署昨日（15日）回覆指非常關心事件。房屋署正為天瑞邨各大厦進行外牆維修工程，由房屋署保養維修承辦商—新合成建築工程有限公司（新合成）負責，工程需要利用吊船進行。昨日新合成開動三艘吊船為瑞心樓進行相關工程。約在下午2時半，收到天文台所發出的天氣警告後，各吊船上工人隨即停止工作，並陸續駕駛吊船降下到地面。但其中一艘吊船下降至10樓左右時，受到一股猛烈陣風吹襲而令吊船失控。居民報警求助，辦事處職員到場協助，吊船上工人爬到一單位外牆等待救援，最後由消防員安全救下。

經初步了解，承辦商有按程序進行吊船工作，吊船䌫索未見有不妥安裝情況。所有吊船工人未有受傷。事涉大厦外牆範圍已被圍封，被強風吹至失控吊船未有對大厦外牆造成嚴重損害，該吊船亦已被安全解下到地面。房屋署會就是否有承辦商需要負責作出調查及嚴正處理。

▼天瑞邨3月15日吊船驚險情況▼