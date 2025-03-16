警拘6人涉12騙案　扮校長呃校工轉賬　有保安誤信「上司」失$13萬

警方商業罪案調查科搗破一個去年11月起運作的電話詐騙集團 ，涉嫌招攬非華裔人士開設傀儡戶口及登記電話卡，揭發有人假冒校長、教職員或公司管理層，要求員工協助轉賬。當員工再聯絡上司真人，方知受騙。



警方上周五（14日）起一連兩日採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪，拘捕3男3女（23至44歲）。截至今年3月，警方確認他們牽涉至少12宗電話騙案，涉款約52萬元；受害人損失介乎5,000元至13萬元；據悉，損失13萬元的為一名大廈保安員。



警方搗破一個詐騙集團，涉12宗騙案。（黃學潤攝）

據了解，12宗騙案中，有4宗涉及假冒校長及教職員，騙徒先打電話去校務處，再要求校工轉錢。其餘受害人包括客服、文員、大廈保安員。

商業罪案調查科高級督察陸鴻基交代案情指，上周五起，警方突擊多個住所，拘捕6人，當中3名為外籍傭工，兩個本地男及一名非華裔男子。當中2人為提款人、1人為中介人、3個傀儡戶口持有人。

陸鴻基解釋，中間人負責將提款卡交給提款人，提款人再將騙款以現金方式提出，傀儡戶口持有人則借出銀行戶口於集團收款，電話卡登記人借身分給集團登記。行動中，人員檢獲電話卡、電話、銀行文件、銀行卡等證物。

商業罪案調查科高級督察陸鴻基交代案情。（黃學潤攝）

警方呼籲，不要輕易相信來電者身分，如有可疑來電，要記下再通知管理層。詐騙是嚴重罪行，最高可判監14年，罰款500萬。市民不要借及賣戶口。