斐濟女三度搭的士與司機交談伺機偷$7600　暫控3項盜竊罪還押

一名斐濟籍女子，懷疑三度搭的士時與司機交談，卻伺機偷取車廂內的現金。警方上周五（14日）在香港站拘捕涉案女子，她涉嫌「盜竊」。案件已於昨日（15日）在東區裁判法院提堂。



警方表示，中區警區於2月17日至26日，分別接獲3宗報案，指有一名女子懷疑乘搭的士與司機交談期間，伺機偷取車廂內的現金，3宗案件損失現金共約7,600元。

中區警區特遣隊及刑事調查隊人員，經深入調查及翻查大量閉路電視後，鎖定涉案女子身份，3月14日在港鐵香港站拘捕一名41歲斐濟籍女子，她涉嫌「盜竊」，已被暫控3項「盜竊」罪，昨日（15日）在東區裁判法院提堂，還押至3月21日再訊。案件交由中區警區刑事調查隊第4隊跟進。

根據第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，最高可被判監10年。警方呼籲各位市民小心保管自己的財物，做好防盜措施，包括確保手袋和背包的拉鍊關好，並妥善放置個人財物。警方會調配軍裝及便裝人員，不定時針對性巡邏，並呼籲市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊盜竊罪案，保障市民的生命財產。