吉隆坡抵港21歲女行李藏10磚海洛英　偕同行19歲男學生雙雙被捕

海關今日（16日）於機場截查兩名從馬來西亞吉隆坡飛抵香港的男女，利用X光機檢查女子的寄艙行李箱時，發現X光影像有可疑，打開檢查後，搜獲10磚合共約3.6公斤重的懷疑海洛英毒品，估計市值約220萬元。另外，海關亦在其手提行李，發現一枝另類吸煙產品。



海關以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名女子及其同行男友人。據了解，被捕女子21歲，報稱任職待應；被捕男子則19歲，報稱為學生。案件交由海關毒品調查科接手，至於該批毒品會否流入本地市場仍待調查。



行動中，海關檢獲懷疑海洛英及一枝另類吸煙產品。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任江堅傑指，被捕人士只將懷疑毒品放入環保袋，再放入行李箱；涉案兩人報稱沒有收取報酬。

海關人員會一如以往透過風險管理及使用先進設備，成功阻止毒品流入本港，最終犯人亦難逃法網。

行動中，海關檢獲懷疑海洛英及一枝另類吸煙產品。（王譯揚攝）

海關呼籲，市民要提高警覺拒絕誘惑，不要為了賺快錢而被不法分子利用進行犯毒活動。販運危險藥物是嚴重罪行，根據《條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。 另外，根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品亦屬違法，一經定罪，最高可判監7年，罰款200萬元。