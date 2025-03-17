大圍美林邨公屋單位闢私煙倉　64歲婦「點心紙」買貨轉售圖利被捕

大圍美林邨一名64歲婦人涉嫌買賣私煙被捕。海關在其單位內檢獲約5.5萬支懷疑私煙，估計市值約25萬元。初步調查相信，被捕人經俗稱「點心紙」的私煙傳單方式買貨後，再轉售圖利，海關會繼續調查此批煙的來源和去向，不排除有更多人被捕。



海關在公屋單位檢獲約5.5萬支懷疑私煙，估計市值約25萬元。（海關提供）

海關搗破一個濫用公共屋邨單位的私煙倉庫，海關稅收罪案調查科調查主任郭威講述案情指，今日（17日）上午約11時，人員根據情報，突擊搜查大圍美林邨一個約300尺的住宅單位，在單位房間內的兩個尼龍袋、兩個紙箱以及一個膠儲物櫃內，檢獲約5.5萬支懷疑私煙，估計市值約25萬元，應貨稅值約18萬元，並拘捕一人。

被捕人是一名64歲報稱無業的女子，海關人員相信被捕人士企圖利用公屋之便，經營私煙倉庫。本案涉及的私煙牌子款式眾多，初步調查相信主要是提供貨源予附近區內的鄰居及私煙客。據了解，她經傳單方式買貨後，再轉售圖利。

海關相信今次行動成功打擊大圍區內買賣私煙的非法活動，人員亦都會繼續調查此批煙的來源和去向，不排除有更多人被捕。另外，如果經調查之後，證實有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件之後，通知房屋署跟進。

根據房屋委員會執行的屋邨管理扣分制，將出租單位作非法用途，公屋租戶或者中轉房屋持證人，可以被扣15分；如果租戶或者持證人兩年內被扣滿16分，其租約會被中止。而該人士亦都會在中止租約後5年內，不得再申請公屋。

海關重申買賣私煙均屬違法，根據應貨稅品條例，若果任何人處理、管有、售賣或者購買私煙，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款100萬元及監禁2年，市民亦都可以透過海關24小時熱線1828080，或者透過舉報罪案專用電郵賬戶，crimereport@customs.gov.hk，或者網上表格，舉報懷疑私煙活動。