警搗葵涌毒品倉檢值$2500萬可卡因　20歲大專生收$5萬任倉管被捕

一名20歲專上學院學生難抵網上「搵快錢」招募引誘，收取5萬元報酬在葵涌一個工廈單位管理毒品倉庫。毒品倉庫經營約一個星期，即成警方目標，以「販運危險藥物」罪拘捕該名男子，檢獲共30公斤可卡因，市值超過2500萬元。



警方將這名男子帶回他所看管的劏房單位進行搜查，並在內另外發現了30公斤的懷疑可卡因，毒販將30包每包重1公斤的懷疑可卡因包裝在112箱的茶葉裏，試圖掩人耳目。（馬耀文攝）

警方毒品調查科行動組高級督察陳裕詠指，警方經過深入調查，發現有販毒集團利用工業大廈的單位作為毒品儲存倉庫，並於日前（15日）在葵涌展開反毒品行動。行動間探員在葵涌的一個工業大廈單位裏截查了由涉案單位走出的一名男子，並在他手持的膠袋裏搜到150克的懷疑可卡因，隨即將其拘捕。

警方將這名男子帶回他所看管的劏房單位進行搜查，並在內另外發現了30公斤的懷疑可卡因，毒販將30包每包重1公斤的懷疑可卡因包裝在112箱的茶葉裏，試圖掩人耳目。（馬耀文攝）

其後，警方將這名男子帶回他所看管的劏房單位進行搜查，並在內另外發現了30公斤的懷疑可卡因，毒販將30包每包重1公斤的懷疑可卡因包裝在112箱的茶葉裏，試圖掩人耳目。

調查發現被捕的男子收取5萬元報酬，充當倉管的角色，負責管理毒品儲存倉，相信營運了一個星期即被警方發現。警方相信有人於網上受「搵快錢」誘惑，因而挺而走險，參與販毒的行為，被捕男子將會被控於兩項「販運危險藥物」罪名，明天會在西九龍裁判法院提堂。

警方毒品調查科行動組高級督察陳裕詠。（馬耀文攝）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。