警聯入境處一連兩日全港大反黑 　拘132人 　涉最少21條罪行

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區及入境事務處人員日前（3月14日）至昨日（3月16日）在全港各區展開代號「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡及反三合會行動，以打擊暴力罪案及三合會相關活動，行動中拘捕132人，年齡介乎17至68歲。



（警方提供圖片）

行動中，人員突擊搜查全港多個罪惡黑點及非法場所，並以涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「僱用不可合法受僱的人」、「行使虛假文書」、「傷人」、「未經准許而入境及留下」、「串謀詐騙」、「爆竊」、「管有偽造身份證」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時未有第三者保險」、「毒後駕駛」、「誤導警務人員」、「無牌駕駛」、「擅自取去交通工具」、「盜竊」、「違反逗留條件」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪名拘捕年齡介乎17至68歲的132人，包括26名本地男子、10名本地女子、4名内地男子、2名內地女子、35名外籍男子、39名外籍女子及16名非華裔男子。其中4人為非法入境者，年齡介乎27至50歲。

（警方提供圖片）

行動期間，警方檢獲約7萬元現金、約3公斤懷疑可卡因、約62克懷疑大麻 、21部釣魚機及一批懷疑偽造身份證的副本等等。警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。