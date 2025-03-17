寶怡大廈鹹水毀𨋢｜民政：料3月22日修好一𨋢　居民可求助關愛隊

紅磡馬頭圍道49號寶怡大廈高層單位，本月初鹹水管爆裂，大量鹹水湧出，波及𨋢槽，兩部升降機全部故障，至今近兩星期仍無法使用。年屆七旬的居民向《香港01》求助，指大廈內的長者行動不便，有些更兩星期無外出，大廈管理公司及業主立案法團互相推卸責任，即使向政府部門求助，亦是維修無期。



九龍城民政事務處今晚（17日）回覆《香港01》查詢表示，於3月11日接獲相關報告，翌日到場向管理公司了解，3月13日聯同區議員及小區關愛隊成員，探訪部分受影響住戶。處方又稱，大廈已於3月15日展開升降機維修工程，預計3月22日完成維修一部升降機。該處呼籲有需要居民，可尋求關愛隊和九龍城民政事務處協助。



大廈大堂升降機被圍封。(馬耀文攝)

寶怡大廈樓齡約38年，樓高16層，1梯8戶。居住在上址30多年的區先生接受《香港01》訪問時表示，在本月4日凌晨約1時，大廈15樓有鹹水管疑因老化問題爆裂，大量鹹水湧出，波及𨋢槽，大廈兩部升降機因而全部故障，至今仍無法使用。現場可見，大廈大堂升降機被圍封，門身有水漬。

門身有水漬。(馬耀文攝)

九龍城民政事務處表示，一直關注今次事件，於3月11日黃昏接報寶怡大廈兩部升降機故障後，翌日（12日）早上到寶怡大廈向管理公司了解事件情況、對住戶的影響和電梯維修的進展。

該處稱，特別關注會否有住戶，特別是年長和行動不便的人士，因為升降機故障而得不到照顧，例如購買食物和藥物等，遂動員關愛隊候命提供服務，並透過管理公司向約120戶受影響住戶發放信息，若有任何需要，可尋求關愛隊和該處的協助。處方亦請管理公司多加留意住戶的情況，有需要時盡快通知本處和相關部門。

據悉區內關愛隊上周四曾「上樓」，每戶派發兩條廁紙及兩包餅。(馬耀文攝)

民政處續指，於2025年3月13日聯同區議員及小區關愛隊成員，到訪寶怡大廈視察最新情況，又上門探訪部分受影響的住戶，並派發應急食品及生活物資。該處亦得悉有部分老弱住戶已被家人暫時接到其他住處。

處方表示，會繼續密切跟進事件。據該處了解，大廈已於3月15日展開升降機維修工程，並預計於2025年3月22日完成維修一部升降機。該處會繼續和區議員及關愛隊攜手，為有需要的住戶提供適切的協助。

升降機門身有水漬。(馬耀文攝)

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現場可見，大廈樓層牆身殘舊甩漆，鋼筋外露，而居民出入只能行樓梯，有人拎住多袋物品，顯得吃力和不便。

區先生指，事後已即時通知大廈管理公司及業主立案法團，期間亦多次追問維修事宜及時間表，惟一直被敷衍，批評他們推卸責任，「佢哋都係你推我，我推你，無任何實質進展，只係口頭上話做緊嘢，係咁多喇！」。他其後亦曾向九龍城民政事務署求助，但成效同樣不大，只獲「知悉、做緊嘢」等回應，令他大感無奈。而區議員馮務君早前有協助居民查詢，派員到寶怡大廈進行視察，安排關愛隊派發廁紙和餅乾，但亦難言升降機何時可以正常使用。

大廈樓層牆身殘舊甩漆，有鋼筋更外露。(馬耀文攝)

大廈大堂牆身亦貼有多張通告，其中指維修升降機工程報價單，已於本月派發予居民，又指管理委員會及管理公司正積極跟進事件，現待保險公司委派公正行專員到場視察及獲眾業主接納報價，隨即展開維修。

另有通告指，升降機承辦商「捷高」給予最終維修價目為港幣23.8萬元。集資金額將按大廈公契所定管理份數分攤及一次性收取，繳款日期定於今年5月1日至31日。

大廈樓層牆身殘舊甩漆。(馬耀文攝)

然而，區先生透露，大廈住戶以至業主均已同意每人出支約1800元，夾份升降機維修工程，所以他不明白為何有關方面仍然無任何行動。他又表示，大廈前年更換管理公司，個人認為服務質素一般，經過今次事件，直言非常失望，「夾錢無問題，有需要，但係管理公司同法團啲人神隱晒，都講唔到幾時開工，亦講唔到啲錢收成點、點用！」。

大廈樓層牆身殘舊甩漆。(馬耀文攝)

事發至今已約兩星期，居民生活大受影響。區先生表示，目前整棟大廈居民出入需要行樓梯，十分不便，有些更因事件暫時搬離。

他續指，大廈內有不少長者居住且行動不便，「有啲老人家坐輪椅，已經兩個禮拜無出街，你諗下如果有啲長者有長期病，點樣去覆診同睇醫生，有啲期仲要係無得改，你可想而知我哋嘅困境」。區先生期望，事件曝光後，能夠在社會起到監察作用，加快升降機的維修進度，讓居民早日可以有𨋢搭，回復正常生活。

區先生指，大廈內有長者已兩星期無外出。(馬耀文攝)

紅磡馬頭圍道寶怡大廈本月初因鹹水管爆裂，導致大量鹹水湧出，大廈兩部升降機均告故障，至今近兩星期仍無法使用。(馬耀文攝)