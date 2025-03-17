警方入境處東九龍反黑工聯合行動　共拘16人包括僱主

警方表示，東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區人員聯同入境事務處，於3月17日進行代號「冠軍」（CHAMPION）及「權能者」（POWERPLAYER）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點，共拘捕16人。



行動中，3名本地男子、2名本地女子、6名內地男子、2名内地女子、1名外籍男子、1名外籍女子及1名非華裔女子，年齡介乎38至71歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「逾期居留」、「行使偽造文件」、「非法接受僱傭工作或開辦或參與任何業務」及「僱用不可合法受僱的人」等罪名被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

執法人員在反黑工行動中拘捕16人，當中包括僱主。(警方圖片)

執法人員在反黑工行動中拘捕16人，當中包括僱主。(警方圖片)

執法人員在反黑工行動中拘捕16人，當中包括僱主。(警方圖片)

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年；

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。