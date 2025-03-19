棋哥燒鵝拒導盲犬入店　致歉稱同事誤解　2日後貼歡迎導盲犬標誌

社交專頁「叻叻看天下」版主指周一（17日）帶同導盲犬到棋哥燒鵝天后店用膳，但店員態度強硬拒絕導盲犬入內。即使事主及到場警員多番指出導盲犬受法例保障，惟店員仍不聽解釋，堅持要求事主離開。事主形容店員「依然無視，堅持不願意接待」，且態度不禮貌。帖文一出即引起大眾關注，棋哥燒鵝昨日（18）在Facebook專頁回應，稱對事件深感歉意，澄清「這是個別同事的誤解」，公司會加強對員工的教育和培訓，今日（19日）起更在店舖內張貼告示，明確歡迎導盲犬。



事主指出，「店員態度強硬，拒絕讓導盲犬入內」，完全不聆聽解釋，即使已清楚指出導盲犬受法例保障，店員依然無視。（「叻叻看天下」fb專頁圖片）

社交專頁「叻叻看天下」周一（17日）發表一篇題為「餐廳公然歧視導盲犬，無視法例」文章，指當日一行五人帶同三隻導盲犬到天后一間名為棋哥燒鵝的餐廳用膳，然而店員態度強硬，拒絕讓導盲犬入內。即使事主清楚指出導盲犬受法例保障，惟店員完全不聽其解釋，事主形容店員「依然無視，堅持不願意接待」，而且態度並不禮貌，甚至惡劣地要求事主一行人離開。

由於餐廳無視《殘疾歧視條例》的保障，事主唯有即場報警求助。警員到場後亦向向店員清楚解釋導盲犬可以進入公眾場所，又警告店員拒絕讓導盲犬入內的行為已經觸犯法例。不過事主指，店員仍然頑固拒絕，不接受任何勸告，甚至當著警員面前繼續堅持「狗不能進入餐廳」。警員最終開立檔案及建議事主向平等機會委員會投訴。

事主說，警方到場後，清楚向店員解釋導盲犬依法可以進入公眾場所，並警告店員這樣的行為已經觸犯法例，但店員「仍然頑固拒絕，不接受任何勸告」。（「叻叻看天下」fb專頁圖片）

事主指，事件擾攘逾半小時，形容餐廳的態度「讓人憤怒又無奈」，並指導盲犬是視障人士的眼睛，根據法例，所有公眾場所都必須接納導盲犬，批評餐廳的行為不只冷漠，更公然歧視，完全無視殘疾人士的權利。

事主指周一(17日)帶導盲犬到棋哥燒鵝天后店用膳，但被店員拒絕入內。（叻叻看天下圖片）

事主已拍攝現場情況及證據，並在Facebook專頁上載圖片，指希望事件能讓更多人關注。帖文一出即引起大眾關注，兩日間已有逾千網民派「嬲嬲」，亦有逾百網民批評餐廳店員無視法例及湧至棋哥燒鵝的Facebook專頁留言，有人建議事主盡快向平機會投訴，並指要教育一些無視法律的餐廳。

而棋哥燒鵝昨日（18日）終於在Facebook專頁發文回應，指對事件深感歉意，並澄清「這是個別同事的誤解」。公司已針對此事件發出內部通知，並稱會「加強對所有員工的教育和培訓，以確保類似情況不再發生」。棋哥燒鵝續指，店舖歡迎導盲犬入內，並致力為所有顧客提供無障礙服務。今日（19日）起更在店舖內張貼告示，明確歡迎導盲犬。

今早《香港01》記者到棋哥燒鵝天后店了解，門外玻璃張貼了一張「歡迎導盲犬」的標誌，當日在場的店員致歉，強調歡迎導盲犬。