吐露港九巴車禍．車廂直擊｜救護員登車急呼轉MCI　乘客瞓地待救

九巴74X路線前往大埔方向的一輛巴士，今午（19日）駛至近美援新村時失事，撞向路中風琴式石壆，造成11人受傷。社交平台流傳意外後巴士車廂內的影片，拍攝到巴士車頭損毀嚴重，一片狼藉，下層左前方的關愛座椅背亦損毀向前傾斜，通道有一個行李箱跌在地上，碎片散落一地。



多名乘客留在車上等待救援，其中一名傷者倒臥在近車頭的地上，見救援人員登車時有動靜，相信仍然清醒；亦有女傷者坐在下層近後方四座位中間的地上，血流披面，鮮血滴落在白衣上。



一名救護員及一名警員上車了解情況，有人急呼同袍增援「轉MCI呀（大量傷者事故 multiple casualties incidents），幫手派牌（傷者分流）呀」。



巴士車頭損毀嚴重，一片狼藉，下層左前方的關愛座椅背亦損毀向前傾斜，其中一名傷者倒臥在前方地上。

現場消息指，這是車長今日第二轉車。45歲男司機面部受傷，被送往那打素醫院。連同司機共6女5男（29至71歲）分送北區醫院及那打素醫院，全部輕傷。

根據網上資料，在大量傷者事故（multiple casualties incidents， MCI），救援人員會按傷者的傷勢嚴重程度作出分流，以決定處理優先次序，並將適當顏色的「分流咭」掛在傷病者上以作識別。分流咭共分四色，包括紅、黃、綠、黑。當中紅色為第一優先 ，即傷者情況不穩定，需要即時處理，例如有不省人事、嚴重休克、呼吸困難等情況；黃色為次；綠色最輕。若出現黑色，即傷者已不幸死亡。

九巴表示，一輛路線74X往大埔中心巴士，駛至吐露港公路近大埔廣福邨支路時撞到路壆，初步共11名乘客及車長受傷，九巴正派員慰問傷者，會調查事件。

車廂遺血迹 碎片散落一地

駕駛座近上車拍卡位遺下一攤血迹，下層座椅歪倒，甚至整個甩脫。（羅敏妍攝）

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車禍釀11傷 傷者送院治理