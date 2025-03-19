吐露港公路九巴撞壆車禍｜11人受傷　1女乘客危殆　6人傷勢嚴重

大埔吐露港公路今日（19日）發生巴士撼路壆車禍。一輛74X九巴，駛至近美援新村失事，撞路中風琴式石壆，釀11人受傷。截至下午2時20分，一名女乘客情況危殆，仍留醫北區醫院。另外 ，有6人（2男4女）傷勢嚴重，有4人則情況穩定（3男1女）。



九巴表示，一輛路線74X往大埔中心巴士，駛至吐露港公路近大埔廣福邨支路時撞到路壆，初步共11名乘客及車長受傷，九巴正派員慰問傷者，會調查事件。

運輸署則指，有關專營巴士營辦商正展開全面調查。運輸署會審視調查報告並作適當跟進，同時提醒巴士車長時刻專注駕駛，保持巴士安全。

駕駛座近上車拍卡位遺下一攤血迹。（羅敏妍攝）

+ 1

警方表示，據報巴士吐露港公路往上水方向行駛，當駛至上址時，懷疑意外撞欄。45歲姓陳男司機頭部及身體受傷，半清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，其後轉送威爾斯親王醫院。據悉，事發時是他今日第二轉車；其餘10名乘客，共6女4男（29至71歲）受傷，分別送到北區醫院及那打素醫院。

現場損毀情況嚴重，風琴式石壆摺起來，直插車頭；巴士擋風玻璃碎裂，駕駛座近上車拍卡位遺下一攤血，下層座椅歪倒，部份甚至整個甩脫，可見撞擊力甚大。

74X九巴在吐露港公路失事撞路中風琴式石壆。（蔡正邦攝）

+ 3

大埔吐露港公路九巴撞壆，最少10人受傷。（網上圖片）

74X來往觀塘碼頭與大埔中心，現場圖片可見，風琴式石壆被撞到摺起來，巴士右邊車頭損毀。救護員即場為傷者分流，初步11人受傷，當中兩人列為第一優先的紅色，其餘3人黃色、6人綠色；有傷者被送往北區醫院。

九巴撞路中風琴式石壆，多人受傷。（Facebook圖片）