清水灣道車禍第一身直擊｜思域高速穿插後撞車 同伴急問：有冇嘢

網上流傳一條車CAM，顯示昨日在西貢清水灣道發生的一宗交通意外經過，事件中有5人受傷。由車CAM可見，一輛出九龍方向的思域Type R，沿途高速行駛，其間切線及越過多部車輛，駛至壁屋監獄對開時，逆線一輛私家車突然駛至準備轉入碧翠路，結果兩車猛烈相撞。



思域沿途切線超越多部車輛。（車cam截圖）

思域沿清水灣道出九龍，至壁屋對開對面線突然有車駛入。（網上截圖）

思域沿清水灣道出九龍，至壁屋對開對面線突然有車駛入。（網上截圖）

車CAM片長約44秒，私家車沿清水灣道出九龍，沿途切線「逢車過車」；駛至壁屋對開，對面線一輛私家車駛入，擬往碧翠路。當時兩車相距不足5米，車CAM私家車無從閃避，兩車猛烈相撞。車CAM私家車打轉，安全氣袋彈出，有男子詢問同伴：「有冇嘢？有冇嘢？」

兩車猛烈碰撞。（網上截圖）

安全氣袋彈出。（網上截圖）

安全氣袋彈出。（網上截圖）

事發於昨日（19日）下午1時19分，一輛銀色本田Civic Type R私家車沿清水灣道出九龍，至壁屋監獄對開與一輛黑色平治相撞。兩車車頭損毀，路面一地碎片，一塊車速指示牌被撞塌。

兩部私家車在清水灣道壁屋對開、出九龍方向相撞。（網上圖片）

警方經調查後稱，39歲姓陳男司機駕駛本田Civic Type R私家車沿清水灣道往西行；59歲姓許男司機則駕駛平治私家車沿路東行。至清水灣道397號路口時，平治私家車懷疑右轉入碧翠路時與Tyre R相撞，被撞私家車其後撞倒一路牌。警員接報到場，兩名男司機及兩男一女乘客(年齡29至59歲）分別有不同傷勢，清醒被送往聯合醫院治理。

現場是清水灣道近碧翠路。（網上圖片）

現場路面一地碎片。（網上圖片）