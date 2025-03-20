盲人按摩院拔罐燒傷客｜陳永光指拔罐屬中醫療法　籲加強監管執法

深水埗一間盲人按摩店有客人拔罐時被燒傷，傷處包括右手臂、背、腰、胸口及頭髮，情況達二級燒傷。據知，為客人拔罐的師傅僅於上址工作3天，事發時已離開，現下落不明。《香港01》記者致電向店東查詢時，指與該師傅以拆帳形式合作，但對其背景一知半解，又提到拔罐毋須持牌。



不過，立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光指出，拔火罐屬於傳統中醫療法，是針炙學中其中一種治療方法，任何人使用中醫手段、器具替人作治療行為，若沒有中醫牌照，即觸犯《中醫藥條例》，屬於無牌行醫。



他指衞生署已不時教育市民要尋求正規醫師作治療，但市民的認知不足，亦有人無視法例行醫，立法會對無牌行醫表示關注，早前亦曾討論規管其他非法醫療行為如「正骨師」，促請政府加強規管及執法。



女事主右手手臂等位置二級燒傷，經包紮後送院。（黃煦緻攝）

事發於今早（20日） 近9時，現場為長沙灣道47至55號東城大廈地下一間盲人按摩院。據知，涉事師傅綽號「楊楊」，與店舖以拆帳方式合作，於上址工作僅3天。

根據店舖門外的介紹，店舖提供按摩推拿、拔火罐及痛症治療等服務。負責人接受《香港01》記者電話訪問時指就事件致歉，並稱是透過朋友結識該名師傅，對他的姓名、歲數等個人資料均不清楚，僅曾查問對方是否持有香港身份證。事發後，他已無法聯絡該師傅及朋友。記者問及拔火罐療法需持牌時，負責人指以其所知拔火罐毋須持牌。

盲人按摩店提供各類型按摩服務。（翁鈺輝攝）

44歲杜姓女事主今早首次到上址進行拔罐療程，30分鐘收費150元，並由涉事師傅為其拔罐，其間事主發現自己的背部及毛巾起火，於是報警。據知，負責涉事拔罐療程的師傅離開了現場，警員曾通知他折返接受調查，惟未能成功。店舖負責人及其他職員均表示沒有其個人資料及聯絡方法。

警方在盲人按摩店調查。（翁鈺輝攝）

盲人按摩店的負責人（左）及職員在場接受調查。（翁鈺輝攝）

女事主送院治理。（黃煦緻攝）

女事主右手臂有敷料。

警方在盲人按摩店調查。（鄭嘉惠攝）